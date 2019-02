Velenjčani so na lestvici tretji, medtem ko so Škofjeločani peti. Gorenje v obračun prihaja z lepo popotnico - zmago v derbiju nad Ribnico. Tudi Škofjeločani so dobili prejšnjo tekmo, potem ko so z 29:28 ugnali Krko.

Aleks Kavčič, ki je v Velenje pred sezono prišel prav iz Škofje Loke, in Matic Verdinek sta nosilca igre v velenjski ekipi. Foto: Reuters

Vodilni Celjani so že sredi tedna pričakovano gladko s 40:30 porazili Sviš Ivančno Gorico.

Prenos tekme Gorenje Velenje - Urbanscape Loka od 16.45 naprej na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 19. krog

Danes ob 17.00:

GORENJE VELENJE - URBANSCAPE LOKA -:- (17:14)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

CELJE PL - SVIŠ IV. GORICA

40:30 (21:16)

300; Marguč 7, Kodrin in Razgor po 4; Zafran 7, Fink in Tekavčič po 6.

Ob 19.00:

KOPER 2013 - JERUZALEM ORMOŽ

MARIBOR BRANIK - DOL TKI HRASTNIK

Ob 19.30:

RIKO RIBNICA - TRIMO TREBNJE

Nedelja ob 18.15:

DOBOVA - KRKA

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 19 17 0 2 34 RIKO RIBNICA 18 13 3 2 29 GORENJE VELENJE 18 12 2 4 26 MARIBOR BRANIK 18 9 3 6 21 URBANSCAPE LOKA 18 10 0 8 20 KOPER 2013 18 8 3 7 19 TRIMO TREBNJE 18 7 4 7 18 KRKA 18 8 1 9 17 DOBOVA 18 6 0 12 12 JERUZALEM ORMOŽ 18 5 1 12 11 DOL TKI HRASTNIK 18 3 1 14 7 SVIŠ IVANČNA GORICA 19 2 0 17 4