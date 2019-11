Ashleigh Barty je kronala sijajno sezono. Foto: Reuters

Dvoboj je trajal skoraj uro in pol. V prvem nizu sta bili nasprotnici vse do desete igre zanesljivi na servisu, takrat pa je Bartyjevi uspel brejk. V drugem nizu je 23-letna Avstralka po zaostanku 1:2 dobila tri igre zapored, z brejkom povedla s 5:3 in nato brez izgubljene točke dobila zadnjo igro.

Bartyjeva je v polfinalu v treh nizih ugnala Karolino Pliškovo, v finalu pa v dveh Ukrajinko Elino Svitolino. Foto: Reuters

"Za menoj je neverjetno leto, današnja zmaga je le krona zares sanjske sezone. Pot do finala je bila izjemno zahtevna, a celoten trud, ki sem ga v minulem obdobju vložila v svoje delo, se mi je obrestoval. Hvala tudi moji trenerski ekipi, ki je vseskozi verjela vame," je po turnirskem zmagoslavju dejala Bartyjeva.

To je četrta turnirska zmaga Bartyjeve letos, s čimer se je le še utrdila na vrhu lestvice WTA. Za uspeh je prejela ček v vrednosti 4,7 milijona dolarjev in postala druga Avstralka, ki je zmagala na zaključnem turnirju. Pred njo je to leta 1976 uspelo Evonni Goolagong Cawley.

Med dvojicami sta zmagali Timea Babos in Kristina Mladenović. Foto: Reuters

"Čestitke Ashleigh Barty ne le za današnjo zmago, temveč za celotno sezono. Prepričana sem, da je v tem letu izpolnila številne svoje sanje. Zahvalila bi se tudi svojemu trenerskemu štabu, ki me je odlično pripravil za zaključni turnir sezone," je dejala Svitolina, ki je v skupinskem delu premagala Sofio Kenin, Simono Halep in Karolino Pliškovo, v polfinalu pa ji je Belinda Bencic predala dvoboj v tretjem nizu zaradi krčev v nogi.



Med dvojicami sta v Šenzenu zmagali Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenović. V finalu sta s 6:1 in 6:3 premagali Čehinjo Barboro Strycovo in Tajvanko Hsieh Su-Wei.

ZAKLJUČNI TURNIR WTA

(14.000.000 dolarjev, trda podlaga)

Finale:

BARTY (AVS/1) - SVITOLINA (UKR/8)

6:4, 6:3