Vse štiri medsebojne obračune je dobil 22-letnik iz Hamburga. Januarja letos sta se srečala na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, ko je bilo 6:4, 6:1 in 6:4. Tokrat je Bedene potrdil, da je v odlični formi. Dvoboj je trajal kar tri ure in 36 minut. Zverev se je v ključnih trenutkih reševal z močnimi servisi. Sredi drugega niza se je znašel v težavah, a se je nato rešil v podaljšani igri, v nadaljevanju pa je bil boljši. Servis je deloval brezhibno, zadel je kar 71 ostotkov prvih servisov in se prvič v karieri uvrstil v osmino finala v New Yorku.

Zverev zapravil zaključno žogo za prvi niz

Najboljši slovenski tenisač ni začel dobro, v uvdonih treh igrah je osvojil le dve točki in Nemec je ekspresno povedel s 3:0. Pri vodstvu s 5:2 je imel v deveti igri že zaključno žogo za uvodni niz. Ljubljančan je zadržal začetni udarec in nato v deveti igri brez izgubljene točke prišel do brejka. Odločala je podaljšana igra, Zverev pa je naredil preveč neizsiljenih napak in Bedene jo je dobil s 7:4.

Tri napake s forhendom usodne v podaljšani igri drugega niza

V drugem nizu je Bedene odlično serviral. Dopustil ni nobene priložnosti za brejk. Zverev se je znašel v težavah v osmi igri, a se je po zaostanku z 0/30 rešil z močnimi servisi. Znova je odločala podaljšana igra. Bedene naredil neverjetno neizsiljeno napako, ko je poslal forhend v avt in Nemec je povedel s 3:0. Sledili sta še dve napaki s forhendom in Zverev je dobil 13. igro s 7:4 in izenačil na 1:1 v nizih.



Nemec blestel v tretjem nizu

Zmagovalec lanskega mastersa v Londonu je sijajno odprl tretji niz. V drugi igri je odvzel servis Ljubljančanu in se nato v tretji igri vrnil po zaostanku s 15/40. Povedel je s 3:0 in zanesljivo zadržal prednost do konca.

Tudi žulji niso zaustavili Ljubljančana

V četrtem nizu je Bedene znova dvignil nivo igre. V četrti igri ni unovčil priložnosti za odvzem servisa, nato pa je Nemec zadel izjemno bekhend paralelo za vodstvo s 3:2. Bedene se je znašel v težkem položaju, potreboval je pomoč fizioterapevta zaradi žuljev na stopalu. Vrnil se je na igrišče in takoj mu je uspel brejk za izenačenje na 3:3. V sedmi igri je Zverev zapravil še dve priložnosti za odvezm servisa in tretjič je bila na sporedu podaljšana igra. Bedene je povedel z 2:1, nato pa je znova naredil nekaj neizsiljenih napak, Zverev pa je s sijajnimi servisi prišel do zmage s 7:3.

Statistika A. Zverev Bedene Prvi servis (%) 71 59 Asi 25 16 Dvojne napake 7 3 Neizsiljene napake 48 56 Winnerji 59 47 Osvojene točke 162 141 Priložnosti za brejk 3/8 2/6 Točke na mreži 19/34 21/29

Lepa nagrada za odlične predstave - 163.000 dolarjev

30-letni Ljubljančan si je že z zmago nad Benoitom Pairejem v 2. krogu po zaostanku z 0:2 v nizih zagotovil najvišji ček v karieri - 163.000 ameriških dolarjev.

22-letni Zverev nima dobre sezone, v Wimbledonu je izpadel že v uvodnem krogu in tudi na igriščih Flushing Meadowsa je imel velike težave. V prvem krogu je po petih nizih izločil Moldavca Raduja Albota, v četrtek pa je prav tako ugnal Francesa Tiafoeja s 6:3 v petem nizu.

Andreescujeva izločila Wozniackijevo

Spored na stadionu Arthurja Asha sta odprli Caroline Wozniacki in Bianca Andreescu. 19-letna Kanadčanka je v sijajni formi na trdi podlagi, osvojila je turnirja serije Premier v Indian Wellsu in Torontu. Andreescujeva je zmagala s 6:4 in 6:4 in tudi v drugem tednu US Opnu ima lepe možnosti.

Nadal ekspresno med najboljših 16

Rafael Nadal je odpravil Hyeona Chunga s 6:3,, 6:4 in 6:2. Korejec je v četrtek rešil zaključno žogo in se vrnil po zaostanku z 0:2 v nizih proti Fernandu Verdascu. Nadal je bil precej bolj spočit, saj je napredoval brez boja po poškodbi Thanasija Kokkinakisa. Trikratni zmagovalec US Opna se je med najboljših 16 zares zanesljivo - na igrišču je bil le štiri ure in osem minut!

Lahko Gauffova preseneti tudi branilko naslova Osako?

Zelo zanimiv bo večerni spored. Ob 1.00 se bosta pomerili branilka naslova Naomi Osaka in 15-letna Coco Gauff. Američanka je zablestela v Wimbledonu in tudi v New Yorku je hitro postala ljubljenka občinstva.

Andrej Rubljov, ki je že izločil Stefanosa Cicipasa, se bo srečal z Nickom Kyrgiosom. To bo prvi pravi test za muhastega Avstralca, ki je v odlični formi, dobil je pripravljalni turnir v Washingtonu.

