Novak Đoković se je brez izgubljenega niza uvrstil med najboljših 32. Zdaj je glavno vprašanje, kako resna je poškodba levega ramena. Foto: Reuters

Prvi igralec sveta Đoković je s 6:4, 7:6 in 6:1 izločil Juana Ignacia Londera. To je bila že njegova 71. zmaga v New Yorku. S tem je izenačil dosežek Peta Samprasa. Več zmag imajo le Jimmy Connors (98), Federer (86), Andre Agassi (79) in Ivan Lendl (73).



Fizioterapevt je večkrat masiral levo ramo Đokovića. Foto: EPA

Že od začetka obračuna pod zaprto streho na stadionu Arthurja Asha se je videlo, da 32-letni Srb ni najbolj zbran. V peti igri je izgubil servis, nato pa je v šesti igri unovčil šesto priložnost za brejk za izenačenje na 3:3.



Po sedmih igrah je na igrišče prišel fizioterapevt in opravil masažo levega ramena. Po zmagi v uvodnem nizu je Đoković potreboval še eno pomoč fizioterapevta.



Londero zapravil vodstvo s 3:0 v drugem nizu

V drugem nizu je 26-letni Argentinec z močnimi forhendi narekoval silovit ritem in povedel s 3:0. Đoković je nato spremenil taktiko in vračal vse žoge nazaj, ni več delal neizsiljenih napak in nanizal je kar pet iger zapored. Pri vodstvu s 5:3 je serviral za zmago v drugem nizu, vendar mu ni uspelo. Londero je izsilil podaljšano igro, ki pa jo je prvi nosilec dobil s 7:3. V tretjem nizu je Argentinec popolnoma popustil in osvojil je le še igro. Dvoboj je trajal dve uri in 15 minut.



Statistika Đoković

Londero

Prvi servis (%) 51

62

Asi 7

6

Dvojne napake 8

5

Neizsiljene napake 35

44

Winnerji 35

24

Osvojene točke 103

82

Priložnosti za brejk 9/18

5/8

Točke na mreži 11/20

7/16



Roger Federer je znova izgubil uvodni niz, nato pa se je zbral in zanesljivo osvojil preostale tri. Foto: Reuters

Težave z ramenom ima že nekaj časa

"Bolečine v levem ramenu so precej vplivale na moj servis. Nikoli ni lahko igrati z bolečinami. Že nekaj časa imam težave z ramenom. Zmagal sem v treh nizih, a pot do zmage ni bila lahka. Še posebej v drugem nizu je bilo težko, ko sem se znašel v zaostanku z 0:3. Ključno je bilo, da sem dobil drugi niz. Zavedal sem se, da Londero nima močnega servisa in dobil sem veliko priložnosti za vrnitev. Ni prvič, da sem igral s poškodbo," je priznal Đoković, ki bi se lahko v tretjem krogu srečal z zmagovalcem Umaga Dušanom Lajovićem. V osmini finala lahko pride do ponovitve finala izpred treh let, ko je izgubil proti Stanu Wawrinki.



Federer znova slabo začel

38-letni Švicar že v uvodnem krogu ni navdušil proti Indijcu Sumitu Nagalu. Tudi tokrat je začel zelo slabo, izgubil je uvodne štiri igre. Džumhur je izgubil začetni udarec v peti igri, nato pa mu je uspelo zadržati prednost do konca prvega niza.

Federer se je nato zbral. V drugem in tretjem nizu je povedel s 3:0 in prednost zadržal do konca, v četrtem nizu pa mu je edini brejk uspel v tretji igri.

Statistika Federer Džumhur Prvi servis (%) 69 65 Asi 16 2 Dvojne napake 4 8 Neizsiljene napake 45 40 Winnerji 58 26 Osvojene točke 126 110 Priložnosti za brejk 5/9 2/8 Točke na mreži 29/43 19/26

Borna Ćorić je zaradi bolečin v hrbtu predal obračun proti Grigorju Dimitrovu.

Šestkratna zmagovalka Serena Williams se meri s Catherine McNally. 37-letna Američanka je navdušila v ponedeljek, ko je odpravila Marijo Šarapovo s 6:1 in 6:1.

Dež je preložil celoten spored na zunanjih igriščih na četrtek. Foto: Reuters

Slovo veteranke Venus Williams

Na stadionu Louisa Armstronga je peta nosilka Elina Svitolina ugnala Venus Williams s 6:4 in 6:4. Američanka je pred 22 leti že igrala v finalu US Opna.

Bartyjeva se je izvlekla v drugem nizu

Zmagovalka Roland Garrosa Ashleigh Barty je odprla večerni spored pod zaprto streho na stadionu Louisa Armstromnga z zmago nad Lauren Davis s 6:2 in 7:6.



Američanka, ki je na lestvici WTA na 73. mestu, je v drugem povedla s 5:3. V deseti igri je imela zaključno žogo za izenačenje na 1:1 v nizih, a je Bartyjeva izenačila na 5:5. V 12. igri je zapravila tri zaključne žoge za zmago, vendar je nato dobila podaljšano igro s 7:2. Obračun je trajal dve uri in tri minute.



2. krog (M), zgornji del tabele:

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - LONDERO (ARG)

6:4, 7:6 (3), 6:1

LAJOVIĆ (SRB/27) - KUDLA (ZDA)

WAWRINKA (ŠVI/23) - CHARDY (FRA)

KECMANOVIĆ (SRB) - LORENZI (ITA)

OPELKA (ZDA) - KÖPFER (NEM)

BASILAŠVILI (GRU/17) - BROOKSBY (ZDA)

LOPEZ (ŠPA) - NIŠIOKA (JAP)

MEDVEDJEV (RUS/5) - DELLIEN (BOL)

FEDERER (ŠVI/3) - DŽUMHUR (BiH)

3:6, 6:2, 6:3, 6:4

POUILLE (FRA/25) - EVANS (VB)

CARRENO BUSTA (ŠPA) - BERANKIS (LIT)

GOFFIN (BEL/15) - BARRERE (FRA)

DIMITROV (BLG) - ĆORIĆ (HRV/12)

b.b.

CUEVAS (URU) - MAJCHRZAK (POL)

GARIN (ČIL/31) - DE MINAUR (AVS)

NIŠIKORI (JAP/7) - KLAHN (ZDA)

6:2, 4:6, 6:3, 7:5

Nišikori v štirih nizih izločil Klahna

2. krog (Ž), spodnji del tabele:

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

SVITOLINA (UKR/5) - V. WILLIAMS (ZDA)

6:4, 6:4

JASTREMSKA (UKR/32) - PETERSON (ŠVE)

KENIN (ZDA/20) - SIEGEMUND (NEM)

KEYS (ZDA/10) - ŽU (KIT)

6:4, 6:1

KONTA (VB/16) - GASPARJAN (RUS)

DŽANG (KIT/33) - ALEKSANDROVA (RUS)

JABEUR (TUN) - SASNOVIČ (BLR)

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - BOLKVADZE (GRU)

6:1, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/8) - McNALLY (ZDA)

HSIEH (TJV/29) - MUCHOVA (ČEŠ)

MARTIĆ (HRV/22) - BOGDAN (ROM)

SEVASTOVA (LAT/12) - SWIATEK (POL)

MLADENOVIC (FRA) - FERRO (FRA)

Š. VANG (KIT/18) - VAN UYTVANCK (BEL)

SAKKARI (GRČ/30) - PENG (KIT)

BARTY (AVS/2) - DAVIS (ZDA)

6:2, 7:6 (2)