Nepopustljivi Aljaž Bedene se je previč v karieri prebil med najboljših 32 v New Yorku. Foto: AP

Najboljši slovenski teniški igralec je po štirih urah in treh minutah dosegel eno največjih zmag v karieri, ki mu prinaša 163.000 ameriških dolarjev. Prvič bo igral v 3. krogu na igriščih v Flushing Meadowsu.

Paire, ki je dobil zadnje tri medsebojne dvoboje, je bil po koncu obračuna tako razočaran, da Bedenetu sploh ni želel čestitati za zasluženo zmago. Francoz je na lestvici ATP na 26. mestu, 56 mest višje od Bedeneta. Paire je naredil kar 99 neizsiljenih napak, ob 16 asih pa je serviral kar 21 dvojnih napak.

V drugem nizu je Bedene zapravil tri priložnosti za 1:1

Prvi niz je bil izenačen do 4:4, do takrat sta oba igralca osvajala igre na svoj servis. V deveti igri je Ljubljančan izgubil igro na svoj servis, kar je Paire izkoristil in dobil uvodni niz.

V drugem nizu je najboljši slovenski igralec v deseti igri na servis Francoza povedel s 15/40, a treh zaključnih žog za izenačenje na 1:1 ni unovčil. V enajsti igri je nato izgubil začetni udarec, a mu je uspelo izenačiti na 6:6. V podaljšani igri je bil Paire boljši s 7:3.

V tretjem nizu je Francoz izgubil servis v prvi in peti igri, Bedene pa je zanesljivo zadržal vse igre na svoj začetni udarec.

Paire ni unovčil treh zaključnih žog na svoj servis

V osmi igri četrtega niza je Bedene izgubil servis. Paire je povedel s 40/0 in imel na svoj začetni udarec tri zaključne žoge. Ljubljančan je vstal kot feniks iz pepela in nanizal pet zaporednih točk. Paire je popustil in do konca niz ni osvojil niti igre več.

Nova vrnitev Bedeneta v odločilnem nizu

Začetek odločilnega niza je bil znova v znamenju Paireja, ki je hitro povedel s 3:0. Ključna je bila šesta igra, v kateri je pri zaostanku z 1:4 in 30/30 Bedene zadržal servis. Dobil je zalet in izenačil na 4:4. Francoz je imel težave z žulji na stopalu, potreboval je tudi pomoč fizioterapevta. Slabo se je gibal po igrišču in skušal je skrajševati točke. Rešil se je v podaljšano igro, v kateri pa je bil Bedene boljši s 7:4, na koncu pa je obležal na tleh.

Statistika Bedene Paire Prvi servis (%) 59 55 Asi 15 16 Dvojne napake 13 21 Neizsiljene napake 59 99 Winnerji 41 73 Osvojene točke 199 186 Priložnosti za brejk 6/14 4/16 Točke na mreži 12/17 25/46

Tudi Zverev napredoval po petih nizih

Šesti igralec sveta Nemec Zverev je po petih nizih izločil Francesa Tiafoeja v uvodnem obračunu na stadionu Arthurja Asha.

Andrea Petković je presenetila Petro Kvitovo. Foto: Reuters

Bryant in Kaepernick gledala prvo igralko sveta

Branilka naslova Naomi Osaka je premagala Poljakinjo Magdo Linette s 6:2 in 6:4. Japonka bo v 3. krogu igrala proti zmagovalki dvoboja med Američanko Coco Gauff in Madžarko Timeo Babos.

Obračun sta si ogledala tudi nekdanji zvezdnik LA Lakersov Kobe Bryant ter nekdanji igralec ameriškega nogometa Colin Kaepernick.

"Zelo sem jim hvaležna, da sta prišla. To je res 'kul'. Če sem odkrita, sem želela dvoboj čim prej končati, saj nisem želela, da sta predolgo na soncu," je dejala Osaka.

2. krog (M), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - LONDERO (ARG)

6:4, 7:6 (3), 6:1

KUDLA (ZDA) - LAJOVIĆ (SRB/27)

7:5, 7:5, 0:6, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/23) - CHARDY (FRA)

6:4, 6:3, 6:7 (3), 6:3

LORENZI (ITA) - KECMANOVIĆ (SRB)

7:6 (11), 6:7 (2), 7:6 (2), 3:6, 6:3

KÖPFER (NEM) - OPELKA (ZDA)

6:4, 6:4, 7:6 (2)

BASILAŠVILI (GRU/17) - BROOKSBY (ZDA)

3:6, 7:6 (3), 7:5, 6:2

LOPEZ (ŠPA) - NIŠIOKA (JAP)

6:7 (7), 6:0, 6:4, 6:4

MEDVEDJEV (RUS/5) - DELLIEN (BOL)

6:3, 7:5, 5:7, 6:3

FEDERER (ŠVI/3) - DŽUMHUR (BiH)

3:6, 6:2, 6:3, 6:4

EVANS (VB) - POUILLE (FRA/25)

6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:4

CARRENO BUSTA (ŠPA) - BERANKIS (LIT)

6:4, 6:7 (3), 6:2, 6:0

GOFFIN (BEL/15) - BARRERE (FRA)

6:2, 6:2, 6:2

DIMITROV (BLG) - ĆORIĆ (HRV/12)

b.b.

MAJCHRZAK (POL) - CUEVAS (URU)

6:7 (3), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1

DE MINAUR (AVS) - GARIN (ČIL/31)

6:3, 7:5, 6:3

NIŠIKORI (JAP/7) - KLAHN (ZDA)

6:2, 4:6, 6:3, 7:5

RUBLJOV (RUS) - SIMON (FRA)

KYRGIOS (AVS/28) - HOANG (FRA)

BERRETTINI (ITA/24) - THOMPSON (AVS)

7:5, 7:6 (5), 4:6, 6:1

POPYRIN (AVS) - KUKUŠKIN (KAZ)

2:6, 7:5, 6:3, 6:2

MONFILS (FRA/13) - COPIL (ROM)

LAAKSONEN (ŠVI) - SHAPOVALOV (KAN)

ANDUJAR (ŠPA) - SONEGO (ITA)

BUBLIK (KAZ) - FABBIANO (ITA)

A. ZVEREV (NEM/6) - TIAFOE (ZDA)

6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3

BEDENE (SLO) - PAIRE (FRA/29)

4:6, 6:7 (3), 6:2, 7:5, 7:6 (4)

SCHWARTZMAN (ARG/20) - GERASIMOV (BLR)

SANDGREN (ZDA) - POSPISIL (KAN)

ISNER (ZDA/14) - STRUFF (NEM)

6:3, 7:6 (4), 7:6 (5)

ČILIĆ (HRV/22) - STEBE (NEM)

VERDASCO (ŠPA/32) - CHUNG (KOR)

NADAL (ŠPA/2) - KOKKINAKIS (AVS)

2. krog (Ž), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

OSAKA (JAP/1) - LINETTE (POL)

6:2, 6:4

BABOS (MAD) - GAUFF (ZDA)

KONTAVEIT (EST/21) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

4:6, 7:5, 6:2

BENCIC (ŠVI/13) - CORNET (FRA)

PUTINCEVA (KAZ) - SABALENKA (BLR/9)

6:3, 7:6 (3)

VEKIĆ (HRV/23) - KANEPI (EST)

GÖRGES (NEM/26) - DI LORENZO (ITA)

BERTENS (NIZ/7) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

TOWNSEND (ZDA) - HALEP (ROM/4)

2:6, 6:3, 7:6 (4)

CIRSTEA (ROM) - BOLSOVA (ŠPA)

3:6, 6:4, 6:2

WOZNIACKI (DAN/19) - COLLINS (ZDA)

ANDREESCU (ROM/15) - FLIPKENS (BEL)

6:3, 7:5

KALINSKAJA (RUS) - AHN (ZDA)

OSTAPENKO (LAT) - RISKE (ZDA)

MERTENS (BEL/25) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

6:2, 6:2

PETKOVIC (NEM) - KVITOVA (ČEŠ/6)

6:4, 6:4

SVITOLINA (UKR/5) - V. WILLIAMS (ZDA)

6:4, 6:4

JASTREMSKA (UKR/32) - PETERSON (ŠVE)

6:4, 6:1

KENIN (ZDA/20) - SIEGEMUND (NEM)

7:6 (4), 6:0

KEYS (ZDA/10) - ŽU (KIT)

6:4, 6:1

KONTA (VB/16) - GASPARJAN (RUS)

6:1, 6:0

DŽANG (KIT/33) - ALEKSANDROVA (RUS)

7:6 (5), 4:6, 6:3

JABEUR (TUN) - SASNOVIČ (BLR)

3:6, 6:4, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - BOLKVADZE (GRU)

6:1, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/8) - McNALLY (ZDA)

5:7, 6:3, 6:1

MUCHOVA (ČEŠ) - HSIEH (TJV/29)

6:1, 4:6, 7:6 (2)

MARTIĆ (HRV/22) - BOGDAN (ROM)

6:2, 6:4

SEVASTOVA (LAT/12) - SWIATEK (POL)

3:6, 6:1, 6:3

FERRO (FRA) - MLADENOVIC (FRA)

6:4, 6:7 (3), 6:3

Š. VANG (KIT/18) - VAN UYTVANCK (BEL)

7:5, 6:4

SAKKARI (GRČ/30) - PENG (KIT)

6:7 (5), 6:4, 6:2

BARTY (AVS/2) - DAVIS (ZDA)

6:2, 7:6 (2)