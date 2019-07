38-letni Roger Federer bo v nedeljo postal najstarejši finalist Wimbledona po Kenu Rosewallu, ki je leta 1974 v finalu proti Jimmyju Connorsu nastopil v 40. letu starosti. Foto: Reuters

Več kot deset let je minilo od njunega epskega finala v Wimbledonu, v katerem je Nadal prekinil Švicarjevo petletno vladavino na sveti travi.

Tokrat sta se večna tekmeca in najuspešnejša tenisača vseh časov – skupaj sta osvojila neverjetnih 38 turnirjev za grand slam – pomerila v petkovem polfinalu.

Dvoboj je upravičil visoka pričakovanja. Že od samega začetka sva oba igrala zelo dobro. Vrhunec dvoboja je nastopil na koncu z zadnjo igro, kjer sva osvojila nekaj zares neverjetnih točk. Ta dvoboj je imel vse. V tem trenutku sem samo zelo vesel, da ga je konec. Roger Federer

Federer je dvoboj začel odlično, dobil je podaljšano igro uvodnega niza, nato pa v drugem nizu popolnoma odpovedal. Ali pa je preprosto hranil moči za naslednja dva niza, ki ju je dobil in po dobrih treh urah slavil uvrstitev v veliki finale.

Federer kot v šoli

"Dan polfinalnega dvoboja je bil kot v šoli: na dan, ko pišeš test, ne prebereš več veliko knjig. Ne verjamem, da moram glede priprav storiti še kaj. Vidi se, da je bila glavnina dela opravljena že prej. Zaradi tega sem lahko danes dosegel takšen rezultat. Imam dobro sezono, slavil sem v Halleju, zvezde so zdaj poravnane," je povedal 37-letnik, ki bo čet slab mesec dopolnil že 38 let. "Nima smisla, da bi zdaj postal preveč čustven ali pa bučno proslavil uvrstitev v finale, čeprav sem res zelo vesel. S svojimi izkušnjami lahko ločim vse skupaj. Če bi bil to konec turnirja, bi se zdaj obnašal in govoril popolnoma drugače. Toda na žalost je tu še en dvoboj," je dodal Baselčan, ki bo v nedeljo zaigral v svojem 12. finalu Wimbledona.

Rafael Nadal je bil po porazu v polfinalu Wimbledona razočaran. Imel je lepo priložnost, da znova zaigra v finalu na sveti travi in morebiti osvoji svoj tretji naslov v All England Clubu. Foto: Reuters

Žal mi je za poraz, kajti ponudila se mi je nova priložnost za finale in morebitni naslov. Preprosto moram sprejeti, da nisem imel svojega dne. Na turnirju sem igral solidno in po tem si bom vse skupaj tudi zapomnil. Rafael Nadal

Vrhunec dvoboja v zadnji igri

Federerjeva zmaga nad Nadalom je bila njegova 16. v 40 medsebojnih obračunih, zagotovo pa ena najslajših. "Dvoboj je upravičil visoka pričakovanja. Že od samega začetka sva oba igrala zelo dobro. Vrhunec dvoboja je nastopil na koncu z zadnjo igro, kjer sva osvojila nekaj zares neverjetnih točk. Ta dvoboj je imel vse. V tem trenutku sem samo zelo vesel, da ga je konec," je še povedal FedEx, ki bo v nedeljo lovil svoj deveti naslov na najprestižnejšem teniškem turnirju na svetu.

Novak Đoković bo šestič nastopil v finalu Wimbledona. V prejšnjih petih nastopih mu le enkrat ni uspelo osvojiti turnirja – leta 2013 proti Andyju Murrayju, ki je bil na veliko veselje britanskih ljubiteljev tega športa boljši v treh nizih s 6:4, 7:5 in 6:4. Škot je tako prekinil britansko sušo na sveti travi, ki je trajala kar 77 let. Pred njim je za zadnjo britansko zmago leta 1936 poskrbel Fred Perry. Foto: Reuters

Nadalu škripal bekhend udarec

Rafael Nadal je po dvoboju športno priznal poraz. Dejal je, da na turnirju sicer ni igral najbolje, a da je v zaključku polfinalnega obračuna našel pravi ritem. Malce prepozno. "Njegov return je bil ves dvoboj boljši od mojega. Danes preprosto nisem dobro sprejemal žogic," je uvodoma dejal Majorčan in nadaljeval: "Hkrati tudi bekhend udarec ni deloval tako dobro kot v prejšnjih krogih tekmovanja. To me je skrbelo in posledično tudi nisem imel dovolj samozavesti za forehand udarce. Žal mi je za poraz, kajti ponudila se mi je nova priložnost za finale in morebitni naslov. Preprosto moram sprejeti, da nisem imel svojega dne. Na turnirju sem igral solidno in po tem si bom vse skupaj tudi zapomnil."

Rafa, Nole in FedEx še niso končali

V finale sta se tako uvrstila Federer in Novak Đoković. Nadal je ponosen, da pripada generaciji izjemnih tenisačev, ki skupaj z njim podirata rekorde. Navsezadnje je prav trojka omenjenih tenisačev osvojila zadnjih 10 turnirjev velike četverice, skupaj pa kar 53 (v nedeljo 54!). "Super je biti del tega rivalstva, biti del treh tenisačev, ki so toliko dosegli v tem športu v istem obdobju. To je nekaj, kar bo v prihodnosti težko ponoviti. Nismo še končali," je še povedal Nadal.

Federer v velikem slogu izločil Nadala

Vsi dvoboji Federerja in Nadala v zgodovini:

Leto Turnir Podlaga Zmagovalec Rezultat 2019 Wimbledon Trava Federer 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 2019 Roland Garros Pesek Nadal 6:3, 6:4, 6:2 2019 Indian Wells Trda Federer brez boja 2017 Šanghaj Trda Federer 6:4, 6:3 2017 Miami Trda Federer 6:3, 6:4 2017 Indian Wells Trda Federer 6:2, 6:3 2017 OP Avstralije Trda Federer 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 2015 Basel Trda Federer 6:3, 5:7, 6:3 2014 OP Avstralije Trda Nadal 7:6, 6:3, 6:3 2013 London Trda Nadal 7:5, 6:3 2013 Cincinnati Trda Nadal 5:7, 6:4, 6:3 2013 Rim Pesek Nadal 6:1, 6:3 2013 Indian Wells Trda Nadal 6:4, 6:2 2012 Indian Wells Trda Federer 6:3, 6:4 2012 OP Avstralije Trda Nadal 6:7, 6:2, 7:6, 6:4 2011 London Trda Federer 6:3, 6:0 2011 Roland Garros Pesek Nadal 7:5, 7:6, 5:7, 6:1 2011 Madrid Pesek Nadal 5:7, 6:1, 6:3 2011 Miami Trda Nadal 6:3, 6:2 2010 London Trda Federer 6:3, 3:6, 6:1 2010 Madrid Pesek Nadal 6:4, 7:6 2009 Madrid Pesek Federer 6:4, 6:4 2009 OP Avstralije Trda Nadal 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2 2008 Wimbledon Trava Nadal 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7 2008 Roland Garros Pesek Nadal 6:1, 6:3, 6:0 2008 Hamburg Pesek Nadal 7:5, 6:7, 6:3 2008 Monte Carlo Pesek Nadal 7:5, 7:5 2007 Šanghaj Trda Federer 6:4, 6:1 2007 Wimbledon Trava Federer 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2 2007 Roland Garros Pesek Nadal 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 2007 Hamburg Pesek Federer 2:6, 6:2, 6:0 2007 Monte Carlo Pesek Nadal 6:4, 6:4 2006 Šanghaj Trda Federer 6:4, 7:5 2006 Wimbledon Trava Federer 6:0, 7:6, 6:7, 6:3 2006 Roland Garros Pesek Nadal 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 2006 Rim Pesek Nadal 6:7, 7:6, 6:4, 2:6, 7:6 2006 Monte Carlo Pesek Nadal 6:2, 6:7, 6:3, 7:6 2006 Dubaj Trda Nadal 2:6, 6:4, 6:4 2005 Roland Garros Pesek Nadal 6:3, 4:6, 6:4, 6:3 2005 Miami Trda Federer 2:6, 6:7, 7:6, 6:3, 6:1 2004 Miami Trda Nadal 6:3, 6:3

Opomba: Letošnji dvoboj iz Indian Wellsa se ne šteje v statistiko obračunov in zmag, saj je bil odločen brez boja.