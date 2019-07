Bedene, na 87. mestu lestvice ATP najvišje uvrščeni slovenski igralec, je dobil prvi niz z odločilnim brejkom v 11. igri. Četrti nosilec Lajović, ki je na svetovni lestvici 50 mest pred Bedenetom, je v drugem nizu vrnil udarec in z dvema brejkoma v šesti in osmi igri poravnal izid na 1:1.

Dva brejka Lajovića v tretjem nizu

Sledil je odločilni tretji niz, v katerem je Lajović prišel do odločilne prednosti z brejkom v tretji igri. Srb je nato "vajo ponovil" v deveti igri in se po skupno dveh urah in 34 minutah veselil preboja v polfinale.

Dončić navijal za Bedeneta

Končno razmerje točk je bilo 102:90 za 29-letnega Lajovića, ki je 30-letnemu Bedenetu šestkrat odvzel servis, medtem ko ga je sam izgubil štirikrat.

S tribun stadiona v Umagu je za Bedeneta navijal tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić.



Bedenta v Umagu spodbujal tudi Luka Dončić

Lajovića v polfinalu čaka boljši iz obračuna med Argentincem Facundom Bagnisom in Italijanom Salvatorjem Carusom.



TENIS

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 250

UMAG

(586.140 evrov, pesek)

Četrtfinale:

BALAZS (MAD) - TRAVAGLIA (ITA)

3:6, 7:6 (2), 6:3

ĐERE (SRB/3) - MAYER (ARG/8)

6:4, 6:7 (6), 6:3

LAJOVIĆ (SRB/4) - BEDENE (SLO)

5:7, 6:3, 6:3

BAGNIS (ARG) - CARUSO (ITA)