Daniil Medvedev se je po sanjskih treh tednih zavihtel že na peto mesto lestvice ATP. Foto: AP

V polfinalu je Medvedev izločil branilca naslova in prvega igralca sveta Novaka Đokovića s 3:6, 6:3 in 6:3. Pred dvema tednoma je izgubil v finalu turnirja serije 500 v Washingtonu proti Nicku Kyrgiosu, prejšnji teden pa je v finalu Montreala osvojil le tri igre proti Rafaelu Nadalu.



Povzpel se bo že na peto mesto lestvice ATP

Tokrat je blestel s sijajnimi servisi. Zadel je 10 asov, tri prav v zadnjih treh točkah obračuna, ki je trajal uro in 39 minut. Na ponedeljkovi lestvici ATP bo napredoval na peto mesto. Postal je prvi Rus med peterico sveta po Nikolaju Davidenku julija 2010.

Medvedev je sijajno serviral tudi v finalu. Obračun je končal s tremi zaporednimi asi. Foto: AP

Servis deloval brezhibno v odločilnih trenutkih

Goffin je izgubil servis v četrti igri prvega niza, a je uspel izenačiti na 4:4 in odločala je podaljšana igra, ki jo je Rus dobil s 7:3. V drugem nizu je Medvedevu brejk upsel že v prvi igri. Naslednje štiri igre na svoj servis je dobil brez izgubljene točke. V deseti igri je serviral za zmago, po 15/40 pa je zadel štiri izjemne servise. Najprej "winner" z drugim servisom, nato pa tri ase za uspeh kariere.

Belgijec je naredil 28 neizsiljenih napak, Medevedev pa le 14. Razmerje v osvojenih točlkah je bilo 78:57.

Ko je žena na tribuni, je neustavljiv

"Veliko bolje igram na turnirjih, ko je z menoj žena. Ponavadi zmagujem, če je na tribuni. Po treh tednih je res izjemen občutek, ko dvigneš pokal. Navijači so mi dali res veliko energijo, še posebej v polfinalu proti Novaku Đokoviću, ko sem bil popolnoma brez moči. Pozabil sem na izčrpanost," je poudaril Medvedev in priznal, da je čutil krče pri vodstvu s 5:3 v drugem nizu.

Madison Keys je v odlični formi teden dni pred začetkom US Opna. Foto: AP

Keysova s 13 asi do najprestižnejšega naslova v karieri

V finalu ženskega turnirja v Cincinnatiju je Madison Keys premagala Svetlano Kuznecovo s 7:5 in 7:6. 24-letna Američanka je osvojila največjo lovoriko v karieri, saj je lani izgubila v finalu turnirjev serije Premier 5 v Rimu in Montrealu.

Finalistka Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku pred dvema letoma je v obeh nizih zaostajala s 3:5, v ključnih trenutkih pa je prikazala najboljšo igro. V prvem nizu je nanizala štiri igre zapored, v drugem nizu pa je dobila podaljšano igro s 7:5. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 84:78. Zadela je kar 43 "winnerjev" in 13 asov, enega manj kot v polfinalu proti rojakinji Sofii Kenin.

34-letna Rusinja je pred 15 leti zmagala na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, leta 2009 pa je osvojila še Roland Garros. 153. igralka sveta je dobila posebno povabilo organizatorja za nastop na turnirju, ki služi kot priprava za zadnji grand slam sezone, ki se bo na igriščih Flushing Meadowsa začel 26. avgusta. V polfinalu je ugnala prvo nosilko Ashleigh Barty in ji preprečila vrnitev na prvo mesto lestvice WTA.

CINCINNATI

(6.056.280 dolarjev, trda podlaga)

Finale (M):

MEDVEDEV (RUS/9) - GOFFIN (BEL/16)

7:6 (3), 6:4

CINCINNATI

(2.944.486 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale (Ž):

KEYS (ZDA/16) - KUZNECOVA (RUS)

7:5, 7:6 (5)