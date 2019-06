Novak Đoković bo v Wimbeldonu branil naslov. Foto: Reuters

Tako Srb kot Španec bosta do 1. julija, ko se bo začel tretji teniški grand slam turnir sezone v Wimbledonu, počivala. "V zadnjih letih sem se bolje naučil poslušati svoje telo. Več je turnirskih premorov, zakaj bi bilo letos drugače? Zame je pomembno, da sem zdrav in dobro pripravljen na dvoboje, saj jih je pred mano še veliko. Prav tako ne morem več igrati toliko tednov v nizu neprekinjeno, kot sem pred desetimi, osmimi leti. Moram bolj skrbno načrtovati svoj turnirski razpored," je dejal 33-letni Nadal.

Đoković bo od julija do začetka septembra branil pet tisoč točk iz lanske sezone, ki jih je prejel za zmage v Wimbledonu, Cincinnatiju in New Yorku.

Tretji ostaja Roger Federer, ki bo v pripravah na Wimbledon tradicionalno igral turnir v Halleju. Ta se bo začel prihodnji teden.

V precej bolj izenačeni ženski konkurenci je največji skok uspel zmagovalki Pariza Ashley Barty, ki je z osmega mesta skočila na drugo. Za Naomi Osako zaostaja le še za 136 točk. Poraženka v finalu Marketa Vondroušova je z 22. skočila na 16. mesto.

Lestvica ATP: 1. (1) N. ĐOKOVIĆ SRB 12.715 2. (2) R. NADAL ŠPA 7.945 3. (3) R. FEDERER ŠVI 6.670 4. (4) D. THIEM AVT 4.685 5. (5) A. ZVEREV NEM 4.360 6. (6) S. CICIPAS GRČ 4.215 7. (7) K. NIŠIKORI JAP 4.040 8. (8) K. ANDERSON JAR 3.565 9. (11) K. HAČANOV RUS 2.980 10. (12) F. FOGNINI ITA 2.785 11. (10) J. ISNER ZDA 2.715 12. (9) J.-M. DEL POTRO ARG 2.695 13. (14) D. MEDVEDEV RUS 2.625 14. (15) B. ĆORIĆ HRV 2.525 15. (13) M. ČILIĆ HRV 2.395 ... 93. (95) A. BEDENE SLO 595 169. (183) B. ROLA SLO 313 237. (235) B. KAVČIČ SLO 206