Serena Williams je lani v finalu klonila proti Naomi Osaki. Foto: EPA

Preostala Slovenca na OP ZDA bosta igrala v torek. Aljaž Bedene se bo pomeril s Slovakom Jozefom Kovalikom, Polona Hercog pa z Američanko Danielle Collins.

Novak Đoković bo obrambo naslova začel okoli 19.30, ko bo igral s Špancem Robertom Carballesom Baeno. 26-letnik je na lestvici ATP na 76. mestu in je specialist za peščena igrišča.

Đoković vse misli usmeril k zmagam na grand slamih

V nočnem terminu se bo okoli 2.30 Roger Federer za uvrstitev med 64 boril z Indijcem Sumitom Nagalom, 190. igralcem sveta. Nagal si je nastop na glavnem turnirju zagotovil prek kvalifikacij.

Dvoboj dneva je spopad šestkratne prvakinje New Yorka Serene Williams in zmagovalke OP-ja ZDA 2006 Marije Šarapove. Igralki sta se v karieri pomerili 21-krat, a nikoli v New Yorku. Z 19:2 v medsebojnih dvobojih vodil Williamsova, ki je dobila zadnjih 18 obračunov. Dvoboj bo na sporedu ob 1. uri zjutraj.

Tik pred začetkom turnirja je nastop zaradi poškodbe odpovedal Milos Raonic. Nekdanjega finalista Wimbledona bo zamenjal Poljak Kamil Majchrzak, ki je izgubil zaključni dvoboj kvalifikacij.

SLOVENSKI NASTOPI

1. krog (M), torek:

KOVALIK (SLK) - BEDENE (SLO)

igrišče št. 15, četrti dvoboj

1. krog (Ž), ponedeljek:

MARTIĆ (HRV/22) - ZIDANŠEK (SLO)

igrišče št. 4, ob 17.00

Torek:

COLLINS (ZDA) - HERCOG (SLO)

igrišče št. 11, drugi dvoboj

NEW YORK, 1. krog (M), zgodnji del tabele, danes

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - CARBALLES BAENA (ŠPA)

QUERREY (ZDA) - LONDERO (ARG)

KUDLA (ZDA) - TIPSAREVIĆ (SRB)

LAJOVIĆ (SRB/27) - DARCIS (BEL)

WAWRINKA (ŠVI/23) - SINNER (ITA)

HURKACZ (POL) - CHARDY (FRA)

ĐERE (SRB) - KECMANOVIĆ (SRB)

ANDERSON (JAR/16) - SVAJDA (ZDA)

FOGNINI (ITA/11) - OPELKA (ZDA)

MUNAR (ŠPA) - KÖPFER (NEM)

BERDYCH (ČEŠ) - BROOKSBY (ZDA)

BASILAŠVILI (GRU/17) - FUCSOVICS (MAD)

FRITZ (ZDA/26) - LOPEZ (ŠPA)

NIŠIOKA (JAP) - GIRON (ZDA)

DELLIEN (BEL) - KWON (KOR)

MEDVEDJEV (RUS/5) - GUNNESWARAN (IND)

FEDERER (ŠVI/3) - NAGAL (IND)

DŽUMHUR (BiH) - BENCHETRIT (FRA)

MANNARINO (FRA) - EVANS (VB)

POUILLE (FRA/25) - KOHLSCHREIBER (NEM)

PELLA (ARG/19) - CARRENO BUSTA (ŠPA)

BERANKIS (LIT) - VESELY (ČEŠ)

NORRIE (VB) - BARRERE (FRA)

GOFFIN (BEL/15) - MOUTET (FRA)

ĆORIĆ (HRV/12) - DONSKOJ (RUS)

SEPPI (ITA) - DIMITROV (BLG)

SOCK (ZDA) - CUEVAS (URU)

RAONIC (KAN/21) - JARRY (ČIL)

GARIN (ČIL/31) - EUBANKS (ZDA)

HERBERT (FRA) - DE MINAUR (AVS)

MONTEIRO (BRA) - KLAHN (ZDA)

NIŠIKORI (JAP/7) - TRUNGELLITI (ARG)

Ženske, spodnji del tabele, danes:

SVITOLINA (UKR/5) - OSUIGWE (ZDA)

S. DŽENG (KIT) - V. WILLIAMS (ZDA)

PUIG (PRT) - PETERSON (ŠVE)

JASTREMSKA (UKR/32) - NICULESCU (ROM)

KENIN (ZDA/20) - VANDEWEGHE (ZDA)

DŽANG (KIT) - SIEGEMUND (NEM)

ŽU (KIT) - VANG (KIT)

KEYS (ZDA/10) - DOI (JAP)

KONTA (VB/16) - KASATKINA (RUS)

GASPARJAN (RUS) - HON (AVS)

ALEKSANDROVA (RUS) - STOSUR (AVS)

DŽANG (KIT/33) - GOLUBIC (ŠVI)

GARCIA (FRA/27) - JABEUR (TUN)

SASNOVIČ (BLR) - BRADY (ZDA)

PERA (ZDA) - BOLKVADZE (GRU)

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - MARTINCOVA (ČEŠ)

S. WILLIAMS (ZDA/8) - ŠARAPOVA (RUS)

McNALLY (ZDA) - BACSINSZKY (ŠVI)

MUCHOVA (ČEŠ) - RIBAKINA (KAZ)

HSIEH (TJV/29) - CEPELOVA (SLK)

MARTIĆ (HRV/22) - ZIDANŠEK (SLO)

BOGDAN (ROM) - DART (VB)

JOROVIĆ (SRB) - SWIATEK (POL)

SEVASTOVA (LAT/12) - BOUCHARD (KAN)

KERBER (NEM/14) - MLADENOVIC (FRA)

FERRO (FRA) - GAVRILOVA (AVS)

KUZMOVA (SLK) - VAN UYTVANCK (BEL)

Š. VANG (KIT/18) - DOLEHIDE (ZDA)

SAKKARI (GRČ/30) - GIORGI (ITA)

PENG (KIT) - LEPCHENKO (ZDA)

DAVIS (ZDA) - LARSSON (ŠVE)

BARTY (AVS/2) - DIJAS (KAZ)