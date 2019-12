Foto: EPA

Na prvem slalomu sezone je v Leviju slavil Henrik Kristoffersen, Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ki sta edina Slovenca na tekmi v Savojskih Alpah, pa sta bila 21. in 23. Zaradi vremenskih razmer so francoski organizatorji spored v Val d'Iseru zamenjali in bi moral biti slalom v soboto, ki pa so ga zaradi vetra odpovedali oziroma naknadno prestavili.

Slalom lahko v neposrednem prenosu spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Finalna vožnja bo na sporedu ob 12.30.

Trenutni vrstni red: 1. A. PINTURAULT FRA 52,85 2. R. ZENHÄUSERN ŠVI +0,72 3. A. MYHRER ŠVE 0,88 4. M. MATT AVT 0,93 5. C. HIRSCHBÜHL AVT 1,08 6. I. RODEŠ HRV 1,10 7. D. RYDING VB 1,12 8. S. GROSS ITA 1,14 9. D. YULE ŠVI 1,19 10. M. MÖLGG ITA 1,28 ... 14. Š. HADALIN SLO 1,73 Štartna lista: 27 Ž. KRANJEC SLO Odstop: Noel, Grange