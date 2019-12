Odermatt je sijajno izkoristil štartno številko 2. Drugo mesto je zasedel Aleksander Aamodt Kilde, ki je zaostal deset stotink, tretji pa je bil Matthias Mayer s 14 stotinkami zaostanka.

V soboto bo v Beaver Creeku smuk, v nedeljo pa še veleslalom.

Končni vrstni red: 1. M. ODERMATT ŠVI 1:10,90 2. A.-A. KILDE NOR 1:11,00 3. M. MAYER AVT 1:11,04 4. A. PINTURAULT FRA 1:11,27 5. M. CAVIEZEL ŠVI 1:11,54 6. T. GANONG ZDA 1:11,59 7. V. KRIECHMAYR AVT 1:11,64 8. A. S. SEJERSTED NOR 1:11,76 9. H. REICHELT AVT 1:11,81 10. M. CASSE ITA 1:11,83 11. K. JANSRUD NOR 1:11,99 16. M. HROBAT SLO 1:12,42 20. K. KOSI SLO 1:12,74 26. M. ČATER SLO 1:12,82 34. B. KLINE SLO 1:13,09 Odstop: Theaux, Ferstl, Hadalin ...