Prevc je po prvi seriji s skokom 100,5 m zasedal 15. mesto, nato pa je v finalu skočil meter dlje (101,5 m), s čimer je bil najdaljši med vsemi, in se povzpel po lestvici. Pred njim sta poleg zmagovalca Geigerja končala še Avstrijec Gregor Schlierenzauer in Nemec Richard Freitag.

Na koncu četrti Peter Prevc je v finalu z najdaljšim skokom pridobil enajst mest. Foto: EPA

Drugi slovenski finalist Jelar je po prvi seriji držal sedmo mesto (103,5 m), nato pa v finalu pristal pri 96,5 m in končal mesto za Prevcem. Rok Justin (31.; 95,5 m) je za las zgrešil finale.

Zajc na dopustu

Zmagovalec uvodne tekme v Wisli Timi Zajc v Hinterzartnu ne nastopa, saj je tako kot večina reprezentantov na krajšem dopustu.

Naslednja tekma 10. avgusta v Courchevelu

Skupno je po dveh tekmah poletne velike nagrade prvi Geiger s 140 točkami, drugi je Zajc, tretji pa Schlierenzauer s 86. Prevc je peti (76), Jelar pa 12. (45).

Tekmovanje se bo nadaljevalo v francoskem Courchevelu 10. avgusta.

Slovenija tretja pri mešanih ekipah

Zgodaj popoldne je bila na sporedu tudi tekma mešanih ekip. Slovenija je v postavi Nika Križnar, Peter Prevc, Urša Bogataj in Žiga Jelar osvojila tretje mesto. Zmagali so Nemci, drugi so bili Japonci.