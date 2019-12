Viktoria Rebensburg je v Lake Louisu dosegla 18. zmago za svetovni pokal v karieri, četrto v superveleslalomu. Foto: Reuters

Končni vrstni red: 1. V. REBENSBURG NEM 1:20,00 2. N. DELAGO ITA +0,35 3. C. SUTER ŠVI 0,42 4. S. VENIER AVT 0,53 5. M. PUCHNER AVT 0,77 6. T. TIPPLER AVT 1,06 7. F. BRIGNONE ITA 1,07 8. N. SCHMIDHOFER AVT 1,10 9. T. WEIRATHER LIE 1,11 10. M. SHIFFRIN ZDA 1,18 ... 20. I. ŠTUHEC SLO 1,87 Odstop: Hählen, Goggia, Dorsch, Ortli- eb, Hronek, Reisinger, Heider, J. Suter, Remme.

30-letna Nemka, ki je nedeljsko preizkušnjo začela kot sedma tekmovalka, je s progo opravila brez napak. Smučala je agresivno, že ob prvem merjenju vmesnega časa je bila za dobre pol sekunde hitrejša od tedaj vodilne Avstrijke Tamare Tippler, prednost se je do cilja le še večala, ciljno črto je prečkala v času minute in 28 sekund.



Še najbolj se ji je sprva približala Švicarka Corinne Suter, ki je s štartno številko 19, zaostala za 42 stotink sekunde, nato pa je kot strela z jasnega s štartno številko 31 udarila Italijanka Nicol Delago. 23-letnica, ki je v karieri enkrat že stala na stopničkah - v Val Gardeni je bila lani druga na smukaški tekmi - je na koncu zaostala za 35 stotink sekunde.

Olimpijska zmagovalka v superveleslalomu iz Pjongčanga, Čehinja Ester Ledecka, tokrat ni imela svojega dne, za Rebensburgovo je zaostala za dobri dve sekundi in pol (+2,45), bila je 30.



Skupni vrstni red (7/41): 1. M. SHIFFRIN ZDA 472 2. V. REBENSBURG NEM 235 3. M. GISIN ŠVI 185 4. C. SUTER ŠVI 185 5. N. SCHMIDHOFER AVT 168 6. F. BRIGNONE ITA 161 7. E. LEDECKA ČEŠ 151 8. P. VLHOVA SLK 138 9. W. HOLDENER ŠVI 128 10. M. BASSINO ITA 122 ... 46. I. ŠTUHEC SLO 35 49. T. ROBNIK SLO 31 51. A. BUCIK SLO 28 53. M. HROVAT SLO 26

Štuhčevi napaka vzela boljšo uvrstitev

Edina slovenska predstavnica na nedeljski tekmi v Lake Louisu, Ilka Štuhec, je svoj nastop začela izvrstno. Ob prvem merjenju vmesnega časa je bila za 24 stotink hitrejša od Rebensburgove, potem pa je kmalu zatem storila napako, ko je v zavoj, v katerem je odstopila Švicarka Joana Hählen, zapeljala preširoko in izgubila ogromno dragocenih desetink. Že ob merjenju naslednjega vmesnega časa je bila dobro sekundo in pol počasnejša od končne zmagovalke, na koncu ji ni pomagal niti bolje odpeljani spodnji del, ciljno črto je prečkala z zaostankom sekunde in 87 stotink za 20. mesto.