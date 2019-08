Ljudje so dogovor proslavljali na ulicah Kartuma. Foto: Reuters

Upajo, da bo podpis ustavne izjave pomenil konec nemirov v državi in prehod na civilno vladavino. Dogovor sta podpisala vodja opozicijske zveze Sile za svobodo in spremembo (FFC) Ahmed Rabie in namestnik vodje vladajočega vojaškega sveta general Mohamed Hamdan Dagalo. Slovesnosti so se udeležili tudi posredniki Afriške unije in Etiopije.

Uraden podpis pred tujimi predstavniki bo 17. avgusta, ko naj bi se začelo sojenje odstavljenemu predsedniku Omarju Al Baširju zaradi domnevne korupcije, je dejal eden od vodij protestov Monzer Abu Al Mali. Dan pozneje naj bi generali in vodje protestnikov objavili sestavo prehodnega sveta, v katerem bo pet generalov in šest predstavnikov civilne družbe. Ime prihodnjega premierja naj bi objavili 20. avgusta, člane vlade pa 28. avgusta.

21 mesecev na čelu sveta vojska, 18 mesecev predstavnik civilne družbe

Dogovor o ustavni izjavi vladajočega vojaškega sveta in FFC-ja so naznanili v soboto. Strani sta že prejšnji mesec podpisali dogovor o delitvi oblasti, pogajali pa so se še o nadaljnjih vidikih vzpostavitve civilnih oblasti, vlogi varnostnih sil in imuniteti za generale v povezavi z nasiljem na protestih. Do zdaj so se dogovorili, da bo delitev oblasti trajala 39 mesecev. General bo vodil civilno-vojaški svet prvih 21 mesecev, predstavnik civilne družbe pa preostalih 18. Nato naj bi sledile volitve. FFC bo predlagal premierja, vojska pa bo izbrala ministra za obrambo in ministra za notranje zadeve.

V Sudanu so razmere napete od aprila, ko je vojska odstavila dolgoletnega predsednika Omarja Al Baširja. Foto: Reuters

Izjava predvideva tudi imenovanje 300-članskega parlamenta, kjer bo imela opozicijska koalicija FFC 67 odstotkov sedežev, druge politične skupine, ki niso povezane z nekdanjim sudanskim predsednikom Omarjem Al Baširjem, pa preostale.

Dogovor je dosežek težkih pogajanj med vodji množičnih protestov, ki so izbruhnili decembra proti Al Baširju, in generali, ki so nekdanjega predsednika aprila odstavili.

Na ulicah še nemirno

Pogajanja v soboto je sicer zasenčilo nadaljevanje nasilja na protestih v Sudanu, ko naj bi provladne arabske milice streljale na protestnike. Vojaški svet je v soboto sporočil, da so aretirali devet pripadnikov milice zaradi uboja štirih najstnikov na protestih v začetku tega tedna.

Po podatkih zdravnikov, povezanih s protestnim gibanjem, je bilo v državi od lanskega decembra v nasilju, povezanim s protesti, ubitih najmanj 250 ljudi.