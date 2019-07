Vojaško poveljstvo v družbi odposlanca Etiopije (levo) in Afriške unije. Foto: Reuters

Vrhovno sudansko oblast bo po novem predstavljal suvereni svet s petimi civilnimi in petimi vojaškimi predstavniki. Deset članov bo nato izbralo še enajstega predstavnika iz civilne skupnosti. Prvih 21 mesecev bo svetu predsedoval vojaški general, nato bo za 18 mesecev predsedovanje prevzel predstavnik civilistov. Temu obdobju bodo sledile volitve, navaja BBC.

Strani še vedno pripravljata ustavno deklaracijo, ki naj bi bila podpisana v petek. Vojska in FFC sta se za vzpostavitev sistema deljene moči sicer dogovorili že v začetku meseca, zdaj pa so po noči pogajanj dorekli še zadnje podrobnosti in zapečatili sporazum.

Dogovor naj bi utrl pot za politični prehod v državi. Vojaški voditelji so po mesecih množičnih protestov odstavili dolgoletnega predsednika Omarja Al Baširja. Protestniki so tudi po tem vztrajali na ulicah in zahtevali, da vojska oblast preda civilistom. Razmere so se zaostrile začetku junija, ko je vojska nasilno posredovala proti protestnikom in po navedbah zdravstvenih delavcev ubila 128 ljudi.

Opozicijske sile niso pristale na zahtevo vojske za imuniteto. Foto: Reuters

Politični zastoj je pomenil grožnjo za prihodnost 40-milijonske države. S posredovanjem mediatorjev iz drugih afriških držav sta nato sprti strani le sedli za pogajalsko mizo in po dolgotrajnih pogajanjih dosegli dogovor.

Napad na civiliste na meji V mejni pokrajini Abyei med Sudanom in Južnim Sudanom, katere status ni bil določen, je v strelskem napadu na tržnico bilo ubitih sedem ljudi, med njimi tudi pripadnik mirovne misije Združenih narodov.

Tehnokratska vlada in preiskava nasilja

Namestnik vodje vojaškega sveta Mohamed Hamdan ga je označil za zgodovinskega in začetek partnerstva med vojsko, svojimi paravojaškimi silami ter civilisti. Vodja FFC-ja Ibrahim Amin, da sporazum oznanja novo obdobje samozadostnosti sudanskega ljudstva.

V sporazumu so se dogovorili za vzpostavitev neodvisne tehnokratske vlade, vendar bo zadnjo besedo pri političnih odločitvah še vedno imel svet. V dogovor so vključili tudi neodvisno in transparentno preiskavo nasilja na protestih.

Sporazum bi skoraj propadel zaradi zahteve vojske, da dobijo člani sveta imnutiteto pred sodnim pregonom, česar nazadnje v dogovor niso vključili.

Odstranitev s seznama podpornikov terorizma?

Etiopski mediator Mahmud Dirir je po podpisu dejal, da mora Sudan po dolgih letih izolacionizma pod Baširjemo islamistično administracijo, najprej premagati revščino. Pozval je tudi k odstranitvi Sudana iz ameriškega seznama držav, ki podpirajo terorizem.