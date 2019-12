Gibanje #EnaZeda naj bi predstavljalo upanje, da bodo morda uvedli spolno vzgojo doma in v šolah. Fotografija je simbolična. Foto: AP

Oktobra je dijakinja, ki trdi, da jo je pred kratkim izvoljeni poslanec Zuheir Makluf nadlegoval, objavila fotografije poslanca, ki ga prikazujejo med domnevnim masturbiranjem pred srednjo šolo.

Makluf obtožbe zanika. Brani se, da je skušal urinirati v steklenico, ker ima sladkorno bolezen.

Novembra so se ženske zbrale pred parlamentom, ko so poslanci prisegali ob začetku mandata, in zahtevale preiskavo. Poslanec na fotografiji sicer uživa poslansko imuniteto, a sodnik še preiskuje primer.

Primer je povzročil ogorčenje. Nevladna organizacija Asvat Nisa (Glasovi žensk) je ustanovila zaprto skupino na družbenem omrežju Facebook, imenovano #EnaZeda (#JazTudi). Skupina naj bi bila varen kraj, kjer lahko žrtve delijo svoje izkušnje, njihova razodetja pa so šokirala upravljavce skupine, poroča BBC.

"Pedofilija in incest sta bolj razširjena, kot bi si želeli priznati," je dejala moderatorka Rania Said. "Zelo veliko družin to skriva in veliko se jih s tem ne zna spoprijeti," je dodala.

Skupina ima že več kot 25.000 članic in članov, več tisoč jih čaka na odobritev prošnje za članstvo. Članice razkrivajo izkušnje posilstva, posilstva od zakonskega partnerja in spolnega nadlegovanja.

Pojavljajo se tudi obtožbe zoper pripadnike vojske in policije ter zaposlene na univerzah, v šolah in v medijih, pa tudi zoper sorodnike.

Svojih izkušenj ne delijo le ženske, ampak tudi moški.

Številne spolne zlorabe znotraj družin

V organizaciji Asvat Nisa pravijo, da so prejeli veliko zgodb o zlorabah otrok, ki so jih družine ignorirale. Veliko se jih nanaša na strice, brate, sosede.

36-letna ženska je delila izkušnjo o zlorabi, ki jo je storil mož tete, ko je bila stara 14 let. Ko je to povedala svoji mami, ji je ta odvrnila, da je tudi sama doživela nekaj podobnega in da ni to nič strašnega.

Moškega si ni upala prijaviti oblastem, ker se je zavedala, kako bi to prizadelo celotno družino, česar ni želela storiti.

Leta 2017 je tunizijski parlament sprejel prelomni zakon, ki ščiti ženske pred vsemi oblikami nasilja. Zakon predvideva, da se postopek po prvotni uradni prijavi nadaljuje, tudi če žrtev medtem spremeni svoje mnenje.

Odvetnica Fadua Brahem, ki je zastopala več žrtev spolne zlorabe, pravi, da so kljub zakonu, ki se še ne izvaja v popolnosti, žrtve soočene z več ovirami. Prva je že ob prijavi na policiji, kjer jih tako družina kot policisti pogosto skušajo odvrniti od prijave.

Tudi zdravstveni sistem naj ne bi bil ustrezno usposobljen za obravnavo žrtev posilstva.