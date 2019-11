Sondland je doniral milijon dolarjev za Trumpovo inavguracijo in je bil pozneje imenovan za ameriškega veleposlanika pri EU-ju. Foto: Reuters

Revija Portland Monthly je objavila pričanja treh žensk, ki trdijo, da se jim je Sondland, bogati hotelir iz Seattla, poslovno maščeval, ker so zavrnile njegova spolna namigovanja. Obtožbe se nanašajo na čas, ko še ni bil veleposlanik pri EU-ju.

Ena od žensk, Jana Solis, je povedala, da je Sondlanda spoznala leta 2008, ko je iskala službo kot strokovnjakinja za varnost v hotelih. Dejala je, da sta se s Sondlandom dobila na kosilu, kjer ji je ponudil službo "nove hotelske bejbe", nato pa jo je udaril po zadnjici. Pozneje jo je povabil k sebi domov v Portland, kjer naj bi pregledala njegovo osebno zbirko umetnin, a se je v hišici ob bazenu slekel pred njo. Na enem od poznejših srečanj jo je na silo poljubil.

Druga ženska, Nicole Vogel, je povedala, da se je leta 2003 s Sondlandom sestala na večerji, saj je iskala vlagatelja za novo revijo. Po večerji jo je odpeljal v hotel, ki je bil v njegovi lasti, in jo povabil v sobo, kjer je od nje zahteval objem ter jo zagrabil za obraz in poskušal poljubiti. Voglova je dejala, da ga je zavrnila in odšla. Pozneje je od Sondlanda dobila elektronsko sporočilo, v katerem je zavrnil financiranje njenega projekta. Tudi tretjo žensko naj bi skušal na poslovnem sestanku na silo poljubiti.

"Kategorično zanikam obtožbe"

Sondland je v sporočilu za javnost zavrnil obtožbe in Voglovo obtožil "zahrbtnega novinarstva". "Te neresnične trditve o neželenem dotikanju in poljubljanju so izmišljene in po mojem mnenju usklajene s političnim namenom," je zapisal. "Nimajo nobene podlage v dejstvih in jih kategorično zanikam," je dodal.

Voglova je lastnica mesečnika Portland Monthly, ki je objavil članek. V reviji so pojasnili, da so zaradi vpletenosti v zgodbo članek pripravili skupaj z ugledno neprofitno medijsko organizacijo ProPublica, ki se ukvarja s preiskovalnim novinarstvom.

Obremenilno pričanje proti Trumpu

Sondlandov odvetnik je za revijo povedal, da je bil članek objavljen ravno v času, da bo škodoval veleposlanikovi verodostojnosti v preiskavi pred ustavno obtožno Donalda Trumpa. Čeprav je Sondland Trumpov podpornik, pa je pretekli teden na zaslišanju v kongresu priznal, da je sledil navodilom predsednika, ki je od Ukrajine zahteval preiskavo svojega tekmeca Josepha Bidna v zameno za vojaško pomoč.