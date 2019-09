Newyorška Metropolitanska opera z Macbethom nocoj odpira novo sezono.

Plácido Domingo kot razlog za svoj umik navaja "skrb, da bi odvračal pozornost od truda svojih sodelavcev". Foto: AP

"Svoj debi v Metropolitanski operi sem doživel pri 27 letih in v tej veličastni ustanovi nastopal 51 zaporednih, sijajnih let. Čeprav močno oporekam nedavnim obtožbam spolnega nadlegovanja in me skrbi ozračje, v katerem so ljudje obsojeni brez temeljitega sodnega postopka, pa sem po premisleku sklenil, da bi moj nastop v tej produkciji Macbetha odvrnil pozornost od truda mojih sodelavcev tako na odru kot v zakulisju," je pojasnil Domingo.

V odštevanju do premiere je bila Metropolitanska opera pod vse večjim pritiskom javnosti, naj ukrepa v povezavi z Domingovimi načrtovanimi nastopi, a je menedžer Peter Gelb še po sobotni generalki nastopajočim potrdil, da Metropolitanska opera čaka na rezultate preiskave, ki jo vodi zvezdnikova matična Losangeleška opera. Foto: AP

"Zato sem zaprosil za umik. Zahvaljujem se vodstvu Metropolitanske opere, ker je ugodilo moji prošnji," je dodal.

Operni veteran, ki šteje 78 let, je dejal, da gleda na generalko kot na svoj "zadnji nastop na odru Metropolitanske opere". S tem je potrdil ugibanja, da tam ne bo več nastopal.

Če ne bi odstopil, bi bil odpuščen

"Metropolitanska opera potrjuje, da se je Domingo strinjal z umikom iz vseh prihodnjih uprizoritev v Metropolitanski operi," so zapisali v operni hiši. "The Met in Domingo sta se strinjala, da je bil njegov umik nujen."

V naslovni vlogi Macbetha bo Plácida Dominga zamenjal srbski baritonist Željko Lučić.

Pričanj je vse več

Domingov današnji nastop v operi Macbeth, v kateri bi nastopil v glavni vlogi, bi bil njegov prvi nastop v tej priznani newyorški operi po razkritju obtožb o spolnem nadlegovanju. Več kot trije ducati opernih pevk, plesalk, glasbenikov in odrskih delavcev je že razkrilo, da so bili v zadnjih treh desetletjih priča ali pa tarča Domingovega neprimernega vedenja – nezaželenih poljubov, objemov, nočnih telefonskih klicev in siljenja k srečanju na samem. Domingo je njihove izjave zavrnil kot "napačne".

Škandal okoli priljubljenega opernega pevca, ki je večino svoje kariere nastopal kot tenorist, zdaj pa prevzema večinoma baritonske vloge, je razdvojil oboževalce in kulturne ustanove.

Različni odzivi v ZDA in v Evropi

Prekinitev sodelovanja z Metropolitansko opero je doslej najresnejša posledica za Domingovo kariero; v ZDA sta mu načrtovane koncerte doslej odpovedala Opera v San Franciscu in Filadelfijski orkester. Medtem je avgusta na Salzburškem festivalu na svojem prvem nastopu po pojavu omenjenih obtožb požel stoječe ovacije. Losangeleška opera, kjer je Domingo zaposlen tudi kot direktor, je prejšnji mesec napovedala, da bodo rekrutirali zunanje svetovalce in opravili temeljito preiskavo obtožb, ki sta jih objavila dva izčrpna članka agencije Associated Press.