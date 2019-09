Slavje v taboru Karouija po uvrstitvi v drugi krog. Foto: Reuters

Trenutni premier Youssef Chahed se je s sedmimi odstotki uvrstil na četrto mesto. Prve začasne rezultate naj bi volilna komisija objavila v torek.

Saied, 61-letni profesor prava, je po objavi izidov vzporednih volitev poudaril, da je šele "prvi v prvem krogu". Izida vzporednih volitev so se veselili tudi v volilnem štabu Karouija, ki so ga konec avgusta aretirali na podlagi obtožb o pranju denarja in utaji davkov. "Upamo, da bo jutri prišel iz zapora in bo lahko enakopravno sodeloval v volilni kampanji," so sporočili.

Datum drugega kroga volitev še ni znan, zadnji dan za njihovo izvedbo je 23. oktober. Verjetno je, da jih bodo izvedli 6. oktobra, ko bodo v tej severnoafriški državi potekale tudi parlamentarne volitve.

Volilna udeležba je bila 45-odstotna, precej nižja kot v prvem krogu predsedniških volitev pred petimi leti, ko je na volišča prišlo 64 odstotkov volilnih upravičencev.

Essebsi umrl konec junija

Druge demokratične volitve v zgodovini države so v Tuniziji sklicali, potem ko je konec junija, pet mesecev pred iztekom mandata, v starosti 92 let umrl predsednik Beji Caid Essebsi. Sprva so bile predsedniške volitve napovedane za november. Ker so bile prej, to pomeni, da so Tunizijci volili predsednika, preden bodo oktobra volili nov parlament, kot je bilo sprva predvideno.

Tunizija, država, v kateri se je leta 2011 začela arabska pomlad, v veliki meri velja za edino, ki je iz vsearabske vstaje izšla kot zgodba o demokratičnem uspehu. Essebsi, ki je predsedniški položaj zasedel po prvih demokratičnih volitvah, je veljal za gonilno silo stabilizacije v državi, ki jo pestijo socialni nemiri in gospodarsko ohlajanje ob 15,3-odstotni brezposelnosti in sedemodstotni inflaciji ter pritiskih mednarodnih posojilodajalcev, poleg tega pa še napadi džihadistov.