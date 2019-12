Ognjenik je na Belem otoku izbruhnil v ponedeljek, v njegovi neposredni bližini pa je bilo najmanj 48 ljudi. Foto: Reuters

Na oddelku za intenzivno nego je sicer še vedno okoli 20 ljudi, ki so hudo poškodovani.

Novozelandska policija pa je danes prvič uradno identificirala eno od žrtev izbruha ognjenika. To je 21-letno Avstralka Krystal Eve Browwit iz Melbourna, ki je otok obiskala skupaj z družino. Njen oče in sestra se zaradi hudih opeklin še vedno zdravita v bolnišnici, poroča britanski BBC.

Čeprav so družine in prijatelji žrtev že predtem objavili imena umrlih, je 21-letna Avstralka prva žrtev, katere identiteto so novozelandske oblasti tudi uradno sporočile.

Premierka Jacinda Ardern je sporočila, da bodo žrtve v ponedeljek počastili z minuto molka. "Kjer koli ste na Novi Zelandiji ali po svetu, to je trenutek, ko lahko stojimo ob strani tistim, ki so v tej hudi tragediji izgubili ljubljene," je dejala.

Iskanje posmrtnih ostankov žrtev

Posebna ekipa novozelandske vojske je v petek z Belega otoka prepeljala posmrtne ostanke šestih ljudi, ki so na začetku tedna umrli zaradi izbruha ognjenika. Z iskanjem trupel na Belem otoku, znanem tudi po maorskem imenu Whakaari, so bile oblasti prisiljene počakati zaradi skrbi za varnost članov reševalne ekipe. Potapljači pa so v soboto v morju ob otoku iskali trupla dveh pogrešanih.

Verjetnost, da bo ognjenik na Belem otoku v prihodnjih 24 urah znova izbruhnil, se je po navedbah novozelandske spletne strani Geonet danes zmanjšala. Tveganje za ponoven izbruh je danes od 35 do 50 odstotkov, medtem ko je bilo v petek od 50 do 60 odstotkov.