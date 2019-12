Pretresljiva zgodba zapornikov, ki je prišla v javnost prek voščilnice. (fotografija je simbolična). Foto: AP

Šestletna Florence je pisala čestitke prijateljem, ko je pri šesti ali osmi kartici ugotovila, "da je nekdo že pisal vanjo". "Smo tuji zaporniki v zaporu Šanghaj Čingpu na Kitajskem. Prisiljeni smo delati proti svoji volji. Prosimo, pomagajte nam in obvestite organizacije za človekove pravice. Vzpostavite stik s Petrom Humphreyjem," je z velikimi tiskanimi črkami pisalo v voščilnici, na naslovnici katere je bila narisana muca z božično kapo na glavi.

Peter Humphrey, britanski novinar, je bil tudi sam pred štirimi leti zaprt v istem zaporu. "Sprva smo pomislili, da gre za neke vrste potegavščino, po razmisleku pa sem ugotovil, da gre za zelo resno zadevo. Čutil sem odgovornost, da sporočilo predam Humphreyju, kot me je prosil avtor sporočila," je za BBC povedal Ben Widdicombe, oče dekleta, ki je prek LinkedIna vzpostavil stik s Humphreyjem.

"Precej prepričan sem, da gre za kolektivno sporočilo. Brez dvoma gre za šanghajske zapornike, ki so me poznali pred izpustitvijo junija 2015," je za Reuters sporočil Humphrey, ki je v šanghajskem zaporu preživel dve leti. Z ameriško ženo Yu Yingzeng sta bila leta 2014 na Kitajskem obsojena nezakonitega pridobivanja zasebnih podatkov kitajskih državljanov in prodaje podatkov strankam.

Voščilnice je družina kupila v trgovini Tesco, ki je že napovedal, da začasno prekinja sodelovanje s tovarno na Kitajskem, kjer izdelujejo kartice. Foto: Reuters

"Zadnjih devet mesecev ujetništva sem bil v isti celici, od koder je prišlo sporočilo. Mislim, da vem, kdo je sporočilo napisal, vendar ne bom razkril identitete," je dejal Humphrey za BBC in opisal razmere v zaporu: 250 tujcev v majhnih celicah z zarjavelimi pogradi, le centimeter debelimi vzmetnicami, hudim mrazom pozimi in neznosno vročino poleti. "Vsi, ki sem jih spoznal, so bili zaprti zaradi zelo vprašljivih obtožb. Večina jih je menila, da so zaprti po krivici ali pa vsaj da gre za nesorazmerne kazni za manjše prekrške."

Med britanskim božičem in kršenjem človekovih pravic na Kitajskem

Navezal je stik z več nekdanjimi zaporniki, ki so mu potrdili, da morajo zaporniki danes opravljati prisilno delo, česar med njegovim zaprtjem še ni bilo. Prav tako se je okrepila cenzura. "Zaporniki so uporabili neko obliko sporočila v steklenici, napisanega na Tescovo božično voščilnico, čeprav so zelo dobro poznali tveganje," še meni Humphrey, ki je za The Sunday Times tudi napisal prispevek, v katerem je zapisal, da se je deklica Florence Widdicombe, užaloščena zaradi sporočila, po naključju "spotaknila ob srhljivo povezavo med britanskim božičnim veseljem in kitajskimi zlorabami človekovih pravic".

Tesco prekinil sodelovanje s tovarno

Starši dekleta so komplet voščilnic kupili v največji britanski trgovinski verigi Tesco. Ta je sporočil, da so kartice izdelovali v tiskarni, ki je okoli sto kilometrov oddaljena od zapora, še prejšnji mesec pa naj bi v njej opravili revizijo. "Šokirani smo nad navedbami. Takoj smo ustavili tovarno, kjer se proizvajajo voščilnice, in začeli preiskavo. Kartice smo za čas preiskave tudi umaknili iz prodaje," so sporočili v izjavi za javnost in dodali, da v svoji dobavni verigi "nikoli ne bodo dopuščali zaporniškega dela".

Tesco vsako leto 350.000 evrov od prodaje božičnih voščilnic nameni britanskim dobrodelnim fundacijam za zdravljenje bolezni.

Sicer ne gre za prvi klic na pomoč zapornikov iz Kitajske. Američanka Julie Keith je v dekoraciji za noč čarovnic pred 17 leti našla pismo zapornika o zlorabah, mučenju in prisilnem delu. Dve leti pozneje je Severna Irka Karen Wisinska našla sporočilo v kavbojkah iz Primarka, v katerem zaporniki pišejo o prisilnem delu po 15 ur na dan in hrani, "ki je ne bi dali niti psom ali svinjam".