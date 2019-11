Ciklon Bulbul je prizadel Indijo in Bangladeš. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

BBC navaja lokalne medije, ki poročajo, da sta zaradi ciklona že umrla dva človeka. Številna pristanišča in letališča v regiji so začasno zaprta, vključno z letališčem v Kalkuti.

Zaprti sta tudi največji pristanišči v Bangladešu, v Mongoli in Čitagongu, zaustavljeni pa so tudi vsi leti v Čitagong. Zaradi zaprtja pristanišč je na tisoče ljudi ostalo ujetih na otokih ob obali.

Bangladeški minister za upravljanje v nesrečah Šah Kamal je dejal, da so evakuirane prebivalce preselili v več kot 5.500 zaklonišč. Glavna ministrica indijske države Zahodni Bengal Mamata Banerdže je ljudi, preden je ciklon zadel kopno, pozvala, naj ostanejo mirni in sodelujejo z oblastmi pri reševanju in dostavi pomoči.

Indijske oblasti so sporočile, da so vojaške ladje in letala v pripravljenosti, da pomagajo.

Ciklon naj bi prinesel vetrove s hitrostjo do 120 in s sunki do 150 kilometrov na uro. Povzročil naj bi tudi visoke valove na morju in rekah. Vremenoslovci pričakujejo, da se bo ciklon premikal proti severu in postopoma oslabel. Zadel naj bi tudi območje, kjer živi ogroženi bengalski tiger.

Bangladeška obala je pogosto tarča smrtonosnih ciklonov, a državi je v zadnjih letih uspelo zmanjšati število žrtev. Izboljšali so sisteme za opozarjanje, zaradi česar imajo oblasti več časa za evakuacijo prebivalcev. Zgradili so tudi več zaklonišč.