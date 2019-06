Tamkajšnji prebivalci poskušajo najti vodo tudi pod izsušenimi polji. Foto: Reuters

Štirje glavni zbiralniki vode v šestem največjem mestu Indije so popolnoma izsušeni. Prebivalci morajo v dolgih kolonah več ur čakati na vodo iz cistern, ki jo dostavlja vlada. "Vzeti moramo dopust za čakanje na vodo," je dejal eden izmed jeznih prebivalcev.

Voda iz javnih pip zadnja dva tedna teče zgolj nekaj ur na teden. Zaradi izjemnega pomanjkanja in suše prebivalcem razdeljujejo tudi razsoljeno morsko vodo, je povedal tiskovni predstavnik mestnih oblasti.

Pomanjkanje vode je še bolj neznosno zaradi hude vročine. Čez dan temperature presežejo 40 stopinj Celzije, niti ponoči ne padejo pod 30 stopinj Celzija.

Čenaj, nekoč znan kot Madras, je zaščiten pred večino monsunskega deževja, ki bo kmalu zajelo večino Indije. Jugovzhodni del države največjo količino padavin prejme šele oktobra in novembra, poroča Al Džazira.

Zaradi premalo vode protesti in sosedski prepiri

Javne pipe so odprte nekaj ur na teden. Prebivalci tako na vodo čakajo v dolgih vrstah. Foto: Reuters

V več mestih po zvezni državi Tamil Nadu, katere prestolnica je Čenaj, so zaradi pomanjkanja vode izbruhnili protesti. V Čenaju je v sporu zaradi vode neki moški zabodel soseda.

Visoko sodišče v Čenaju je v torek za več tednov trajajočo vodno krizo okrivilo mestne oblasti, ki da le pasivno čakajo na monsunsko deževje in ne rešujejo problematike, poroča Guardian.

Zaradi pomanjkanja vode imajo težave z bolnišnično oskrbo. Le redke restavracije in hoteli, ki imajo svoje vodne vrtine, so za zdaj še odprti. Na postajah podzemne železnice so ugasnili klimatske naprave.

Pomanjkanje vode je najhuje prizadelo najrevnejše, ki si ne morejo privoščiti nakupa vode od zasebnih podjetij. Po poročanju indijskih medijev prebivalci zapuščajo barakarska naselja in se v iskanju pitne vode naseljujejo v bližino železniških postaj in trgovinskih centrov.

Sušna prihodnost Indije

Vodilno indijsko miselno vozlišče NITI Aayog trdi, da se Indija spoprijema z največjo krizo pomanjkanja vode v svoji zgodovini. Pred petimi dnevi so objavili študijo, po kateri bo 21 mest do leta 2020 ostalo brez podzemne vode.

Sočasno znova izvoljeni premier Narendra Modi obljublja, da bo do leta 2023 vsaka hiša dobila vodovodno napeljavo. Na indijskem podeželju ima po ocenah le vsako peto domovanje vodovodno povezavo.