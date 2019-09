Wong (na sliki s Haasom) je pomembna oseba v protivladnih protestih, ki so se začeli 9. junija. Foto: Reuters

Maas in Wong sta se sestala na ponedeljkovem dogodku o človekovih pravicah v nemškem parlamentu, ki so ga organizirali mediji.

"Zelo narobe je, da poskušajo nemški mediji in politiki izkoristiti protikitajski separatistični val," je sporočila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing. Kot je dodala, je to "nespoštljivo do kitajske suverenosti in predstavlja vmešavanje v notranje zadeve Kitajske".

Wong je občinstvo v Berlinu pozval, naj podpirajo protestnike v Hongkongu proti "kitajskemu avtokratskemu režimu". Eden vidnejših protestnikov v Hongkongu je proteste v delno avtonomnem mestu primerjal z Berlinom v času hladne vojne.

22-letni Wong je bil v nedeljo za 24 ur pridržan na hongkonškem letališču, ker naj bi kršil pogoje svojega izpusta v zameno za varščino, nato pa so ga oblasti izpustile, da je odpotoval v Nemčijo. Avgusta je bil skupaj z aktivistko Agnes Chow pridržan zaradi obtožb, da sta junija spodbujala in sodelovala v nezakonitih srečanjih, a sta bila kmalu izpuščena na prostost v zameno za varščino.

Tik pred odhodom v Nemčijo je Wong na svojem profilu na Facebooku zapisal, da si bo med drugim prizadeval za konec prodaje in izvoza orožja hongkonški policiji. Po obisku te države se bo Wong odpravil v ZDA, poroča nemški portal Deutsche Welle.

V nedeljo je Wong za nemški časnik Bild dejal, da je razočaran zaradi obnašanja nemške kanclerke Angele Merkel na njenem nedavnem obisku Kitajske. Po njegovih besedah bi lahko namreč "jasneje pozvala k svobodnim volitvam v Hongkongu".