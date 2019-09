Ena od zahtev protestnikov je tudi oblikovanje neodvisne komisije o preiskavi policijskega nasilja, ki se je izvajalo nad protestniki. Foto: Reuters

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je o odločitvi sprva obvestila provladne poslance na zaprtem srečanju, podala pa bo tudi javno izjavo.

Hongkonška voditeljica je že pred tem zamrznila sporni osnutek zakona, ki je bil povod za protivladne proteste. Z umikom osnutka zakona pa bo Lamova izpolnila glavno zahtevo protestnikov, ki so na ulici že tri mesece.

Protestniki z novimi zahtevami

Kljub napovedi Lamove pa bodo aktivisti nadaljevali s protesti. Po oceni ene od vodilnih aktivistk Bonnie Leung samo umik zakona ne bo zadovoljil protestnikov, katerih število zahtev je v preteklih mesecih precej naraslo.

Med drugim zahtevajo odstop Lamove, oblikovanje neodvisne komisije o preiskavi policijskega nasilja in umik vseh obtožnic zaradi protestiranja. Številni protestniki pozivajo tudi k političnim reformam.

Spopadi s policijo

Protesti v Hongkongu so se začeli junija zaradi nasprotovanja osnutku zakona, ki ga je predložila Lamova in ki bi omogočil izročanje osumljencev Kitajski. Zakonski predlog so kasneje zamrznili, a demonstracije so se samo še razgrele in se večkrat sprevrgle tudi v nasilje oziroma v spopade med protestniki in policijo.

Najhuje je bilo konec prejšnjega tedna, ko so protestniki na policijo metali opeke in molotovke, ta pa je odgovorila s solzivcem, vodnimi topovi in pretepanjem z gumijevkami. Policija je od začetka demonstracij aretirala več kot 1.100 ljudi.

Demonstracije predstavljajo so največji izziv predvsem za Kitajsko, saj se je Hongkong leta 1997 iz rok Združenega kraljestva znova vrnil pod njeno okrilje. Kot območje s posebno upravo bi moral Hongkong še vse do leta 2.047 uživati posebne pravice, v kar pa številni tamkajšnji prebivalci dvomijo.