Proteste proti novemu zakonu o državljanstvu spremljajo tudi shodi podpornikov nacionalistične vladajoče stranke Baratija Janata (BJP). Foto: Reuters

Prvi nacionalni register prebivalstva so v Indiji ustvarili leta 2010 in ga posodili leta 2015. Indijska vlada je za izvedbo popisa prebivalstva prihodnje leto namenila 39 milijard rupij oziroma 500 milijonov evrov. Nacionalni register prebivalstva bodo posodobili med aprilom in septembrom prihodnje leto, vanj pa bodo vključili vse ljudi, ki v Indiji živijo dlje kot pol leta ali tiste, ki to nameravajo – popis bo tako zajel tudi vse tujce.

Napoved popisa prebivalstva v Indiji vzbuja strahove, da ga bo vlada uporabila kot osnovo za vzpostavitev nacionalnega registra državljanov Indije. Vladajoča nacionalistična stranka Baratija Janata (BJP) popis državljanov Indije obljublja za leto 2021.

V severovzhodni zvezni državi Asam so nacionalni register državljanov na podlagi popisa prebivalstva vzpostavili že leta 1951, da bi ugotovili, kdo je bil rojen v Asamu in je Indijec in kdo je priseljenec iz Bangladeša.

Letos so register državljanov posodobili in od prebivalcev zahtevali, da dokažejo, da so bili sami ali njihovi predniki v Indiji pred 24. marcem 1971, dan preden je sosednji Bangladeš razglasil neodvisnost od Pakistana. Skoraj dva milijona ljudi je zaradi tega izpadlo s seznama in bodo najverjetneje ostali brez indijskega državljanstva.

Zakon o državljanstvu izvzema muslimane

Indijska vlada je v začetku decembra sprejela tudi sporni zakon o državljanstvu (CAA), proti kateremu že dva tedna potekajo eni največjih protestov v zgodovini Indije, na katerih je umrlo več kot 20 ljudi. Novi zakon poenostavlja pridobivanje državljanstva za prebežnike iz Afganistana, Bangladeša in Pakistana, ki niso muslimani.

Konkretno gre za pripadnike v omenjenih državah preganjanih verskih manjšin, kot so kristjani, hindujci, sikhi, budisti, džainisti in zaratustrovci. Državljanstvo bodo lahko dobili nezakoniti priseljenci, ki niso muslimani in so v Indijo vstopili iz treh sosednjih držav pred letom 2015.

Protesti proti zakonu o državljanstvu in nacionalnemu registru ob božiču. Foto: Reuters

Opozicija in humanitarne organizacije opozarjajo, da je zakon uperjen proti 200 milijonom muslimanov v državi ter v nasprotju z indijsko posvetno ustavo. Indijski premier Narendra Modi odmahuje z roko in trdi, da "ni razloga za skrb".

Indija država Hindujcev?

Indijska vlada sicer zanika, da je popis prebivalstva osnova za nacionalni register državljanov, prav tako pa še ni sporočila, kakšni bodo pogoji za uvrstitev nanj v prihodnosti. Kritiki po poročanju BBC-ja trdijo, da bodo morali "dvomljivi državljani" dokazovati, da so Indijci, kar je skladno z nacionalistično politiko Modija, ki želi Indijo ustaliti kot državo Hindujcev.