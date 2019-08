Ni znano, kaj čaka ljudi, ki bodo izgubili indijsko državljanstvo. Foto: Reuters

Asam je objavil posodobljen nacionalni register državljanov. Gre za seznam ljudi, ki lahko dokažejo, da so bili sami ali njihovi predniki v Indiji pred 24. marcem 1971, dan preden je sosednji Bangladeš razglasil neodvisnost od Pakistana. Ljudje, ki jih na seznamu ni, imajo 120 dni časa za pritožbo.

Kaj se bo z njimi zgodilo po tem obdobju, ni jasno. Tako se ne ve, ali bodo ljudje, ki bodo ostali brez indijskega državljanstva, imeli dostop do socialne podpore in ali bodo lahko imeli lastnino. Ena od možnosti je, da bodo po izpustitvi prejeli dovoljenja za delo in nekatere osnovne pravice, ne bodo pa imeli pravice voliti.

V registru je 31,1 milijona ljudi, oblasti pa so jih zavrnile 1,9 milijona. Večina ljudi, ki se niso uvrstili na seznam, naj bi bila muslimanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP, a so med njimi tudi Hindujci, ki govorijo bengalsko. Lani je bil objavljen osnutek seznama, ki je izključeval štiri milijone ljudi.

Indija pravi, da je proces nujen za identifikacijo nezakonitih bangladeških migrantov.

Kot poroča BBC, so oblasti že pridržale na tisoče ljudi, obtoženih, da so tujci, v začasnih taboriščih, ki so v zaporih, a za zdaj se država še ni odločila za izgone.

Zaradi strahu pred izgubo državljanstva ali priprtjem po izključitvi iz nacionalnega registra je veliko hindujcev, ki govorijo bengalsko, in muslimanov naredilo samomore, opozarjajo aktivisti. Foto: Reuters

Nacionalni register je sicer nastal leta 1951 z namenom ugotoviti, kdo je bil rojen v Asamu in je Indijec, kdo pa bi lahko bil priseljenec iz Bangladeša. Tokrat so register prvič posodobili.

Proces je sprožil tudi kritike "lova na čarovnice" zoper etnične manjšine v Assamu. Vladajoča hindujska nacionalistična stranka Baratija Janata premierja Narendre Modija že dolgo govori proti nezakonitemu priseljevanju v Indijo.

Številni nimajo dokazov o družinskem drevesu

Revni Asam se je v zgodovini srečeval s številčnimi prihodi ljudi iz tujine, med drugim pod britansko kolonialno vladavino in v času bangladeške vojne za neodvisnost, ko so milijoni pribežali v Indijo. Zvezna država je nato postala žarišče medverskih in etničnih napetosti.

To je vodilo k pritiskom tistih, ki se vidijo kot pristni prebivalci, k trajni rešitvi. To naj bi prinesel novi register. A so postopki za številne izredno zapleteni, saj je stopnja nepismenosti v Asamu še vedno visoka, mnogi pa tudi nimajo dokumentov, ki bi pričali o njihovem družinskem drevesu.

Stranka Baratija Janata, ki vlada v Asamu, je v preteklosti grozila z izgoni nezakonitih muslimanskih priseljencev, a sosednji Bangladeš te zahteve gotovo ne bo sprejel, poroča BBC.

Številni menijo, da bo Indija ustvarila novo množico ljudi brez države in tako sprožila novo krizo, ki bo podobna krizi ljudstva Rohingja, katerega pripadniki so zbežali iz Mjanmara v Bangladeš.