Protesti proti ukinitvi avtonomije Kašmirju v New Delhiju. Foto: Reuters

Pakistanski premier Imran Khan je "ukazal, da se aktivirajo vsi diplomatski kanali za razkrivanje brutalnega indijskega rasističnega režima in kršitev človekovih pravic", izjavo pakistanske vlade povzema BBC. Pakistanski vojski na območju je premier naročil, naj pozorno spremlja dogajanje.

"Odpoklicali bomo svojega odposlanca iz New Delhija in poslali nazaj njihovega odposlanca," je sporočil pakistanski zunanji minister Šah Mehmud Kureši. Vlada v Islamabadu je medtem sporočila, da Pakistan prekinja dvostranske trgovinske odnose z Indijo.

Pakistan bo tudi zahteval sklic zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov o Kašmirju. Odločitev Indije je označil za nezakonito in enostransko potezo.

Tako Pakistan kot Kitajska, ki si obe lastita dele Kašmirja, sta izrazili ostro nasprotovanje potezi Indije, ki je v ponedeljek z odlokom odpravila poseben status indijskemu delu regije Kašmir. Na območju je omejeno združevanje ljudi in prekinjena dostop do medmrežja ter telefonskega omrežja.

Kljub prekinitvi komunikacij protesti

Indija je po napovedi ukrepa v že tako eno najbolj militariziranih območij na svetu, kjer ima že 700.000 vojakov, v strahu pred protesti napotila še na tisoče novih. Aretirali so tudi nekaj lokalnih voditeljev. V nedeljo popoldne so v pokrajini prekinili telekomunikacije in dostop do medmrežja.

Kljub temu v Kašmirju prihaja do protestov, posamezni protestniki v pripadnike indijskih varnostnih sil mečejo kamenje. V glavnem mestu pokrajine Srinagar pa so razmere po navedbah BBC-ja sicer mirne.

"Vaša demokracija je laž. Naša država je bila in je okupirana," so zapisali protestniki v New Delhiju. Foto: Reuters

370. člen indijske ustave je zvezni državi Džamu in Kašmir, ki leži ob vznožju Himalaje, omogočal sprejem lastne ustave in zakonodaje, svojo zastavo in neodvisnost glede vseh zadev, z izjemo zunanjih in obrambnih zadev ter komunikacij.

Upori proti indijski nadvladi

Kašmir je med Indijo in Pakistan razdeljen od razglasitve neodvisnosti držav od Velike Britanije leta 1947. Obe državi si ga lastita v celoti, a vsaka upravlja en del te himalajske pokrajine. Državi sta tri od štirih medsebojnih vojn bojevali prav zaradi tega območja.

V Kašmirju že tri desetletja potekajo upori proti indijskemu nadzoru. Zaradi oboroženih spopadov je bilo v indijskem delu Kašmirja ubitih okoli 70.000 ljudi, večinoma civilistov.

Indija obtožuje Pakistan, da podpira upornike, ta pa navedbe zanika in trdi, da le diplomatsko in moralno podpira Kašmirce, ki si želijo pravice do samoodločbe.