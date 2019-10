Razmere v poplavljenem mestu Patna. Foto: Reuters

Monsunska sezona v Indiji običajno poteka od junija do začetka septembra, letos pa obilne padavine močijo dele države tudi pozneje, s tem pa povzročajo poplave. V najbolj poseljeni indijski državi Utar Pradeš je od petka umrlo najmanj 93 ljudi, iz poplavljenega zapora pa so morali preseliti 900 zapornikov.

V sosednji zvezni državi Bihar, ki so jo letos že prizadele poplave, pa so narasle vode zahtevale 20 življenj. Prestolnica Biharja, mesto Patna, v katerem živi dva milijona ljudi, je med najbolj prizadetimi, saj so uničena številna domovanja, javni uradi in trgovine. Oblasti so nekatere prebivalce reševale s čolni.

Jakost padavin naj bi se v naslednjih dneh zmanjšala.

Indija se letos sooča z najhujšim monsunskim deževjem v zadnjih 25 letih, ki je od junija vzelo že več kot 1.600 življenj, je sporočila vlada.