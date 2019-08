Gneča zaradi odpovedanih poletov. Foto: Reuters

Na podzemni železnici nastajajo zamude, potem ko so se aktivisti spopadli z vlakovodji, ker so skušali ustaviti vlake. Odpovedanih je več kot 200 poletov. Oblasti opozarjajo potnike na morebitne težave. Danes bo v mestu potekala splošna stavka. Kot poroča BBC, naj bi na njej po navedbah organizatorjev sodelovalo več kot 14.000 ljudi iz 20 različnih sektorjev.

Nekateri jutranji potniki so bili jezni zaradi prometnega kaosa, drugi pa so protest podprli. Številni so napovedali, da bodo danes stavkali ali vzeli bolniški dopust, protestniki pa načrtujejo tudi več shodov v različnih delih mesta. Veliko trgovin po mestu je danes zaprtih.

Največ odpovedanih poletov je imela letalska družba Cathay Pacific, ki odpovedi ni pojasnila. Sindikat kabinskega osebja te družbe je na Facebooku objavil, da bo sodeloval v današnji stavki in da je "v zadnjih 50 dneh vlada ignorirala zahteve ljudi ter uporabljala zgolj policijsko silo, da je poskusila zatreti glasove in pri številnih Hongkonžanih s tem povzročila občutek obupa".

Vlada: Protesti ogrožajo stabilnost

Hongkonška vlada je v nedeljo zvečer pozvala proti stavki, saj bi ta lahko še bolj spodkopala že tako oslabljeno hongkonško gospodarstvo. "Trdijo, da želijo revolucijo in ohranitev Hongkonga, ta dejanja pa so močno presegla njihove prvotne politične zahteve," je bila ostra voditeljica mesta Carrie Lam, ki je prvič po dveh tednih nagovorila javnost. "Ta nezakonita dejanja ogrožajo našo suverenost in sistem "ena država, dva sistema", uničujejo stabilnost in razvoj Hongkonga." Po njenih besedah protesti potiskajo mesto, "ki ga vsi ljubimo in ki smo ga številni pomagali graditi, v zelo nevaren položaj".

Znova spopadi med protestniki in policijo

Ta konec tedna so že deveti teden zapored potekali protesti, med protestniki in policijo so se tako v soboto kot nedeljo znova vneli spopadi. Ta je večkrat streljala na protestnike z gumijastimi naboji in proti njim uporabila solzivec, ti pa policiji niso ostali dolžni in so jih prav tako napadali nazaj.

Množični protesti so izbruhnili 9. junija zaradi predloga zakona, ki bi dopustil izročitev osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Čeprav so oblasti predlog zakona umaknile, so protesti prerasli v obsežne protivladne proteste, pa tudi v proteste proti policijskemu nasilju in za demokratične reforme. Hongkong, nekdanja dolgoletna britanska kolonija, ima po vrnitvi Kitajski leta 1997 poseben status, in sicer je posebno upravno območje.

Protestniki med drugim zahtevajo odstop voditeljice mesta Carrie Lam, ki jo Peking trdno podpira, in umaknitev obtožnic zaradi protestov. Preteklo sredo so več 40 protestnikov obtožili upora, zaradi česar jim grozi do 10 let zapora.