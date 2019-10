Protivladni borci so odgovorni za 62 odstotkov vseh žrtev letos. Foto: Reuters

V zadnjih treh mesecih je bilo ubitih 1.174 civilistov, ranjenih pa 3.139, kar predstavlja 42-odstotno porast glede na isto obdobje lani. Med ubitimi civilisti je 41 odstotkov žensk in otrok, poroča Al Džazira.

V poročilu, ki so ga objavili v četrtek, ZN ugotavlja, da so "protivladni elementi" prvič letos odgovorni za več žrtev kot ameriške in provladne sile.

Trimesečno obdobje med julijem in septembrom je bilo tako najsmrtonosnejše v najdaljši vojni na svetu, odkar je ZN-ova misija v Afganistanu UNAMA začela zbirati te podatke.

Skupaj z zadnjimi podatki je skupno število žrtev v prvih devetih mesecih letos naraslo na več kot 8.000. Večino povzročijo samomorilski napadi ali improvizirane eksplozivne naprave.

Protivladni borci so odgovorni za 62 odstotkov vseh žrtev letos, a število žrtev, ki so jih povzročile provladne sile, je naraslo za 26 odstotkov, sporoča ZN.

"Rekordno visoko število civilnih žrtev jasno kaže potrebo po tem, da so vse strani bolj pozorne na zaščito civilnega prebivalstva, vključno s preverjanjem ravnanja v bojnih operacijah," je dejal Tadamiči Jamamoto, posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN-a za Afganistan. "Civilne žrtve so popolnoma nesprejemljive," je dejal Jamamoto, ki je poudaril pomen pogovorov, ki bi vodili k premirju in trajni politični rešitvi.

Talibani, ki se borijo proti vladnim silam in ameriški vojski, nadzirajo največji del države, odkar so jih ZDA leta 2001 odstranile z oblasti. Medtem ko so ZDA zmanjševale svojo vojaško prisotnost v Afganistanu, so talibani v zadnjih letih okrepili svojo kampanjo samomorilskih napadov.

Ameriški predsednik Donald Trump je septembra nenadno preklical napovedane mirovne pogovore ZDA s talibani. Pogajanja so sicer potekala večinoma v Katarju, začela pa so se septembra lani.

V Afganistanu so septembra potekale predsedniške volitve, ki jih je spremljalo nasilje. Po podatkih ZN-a je bilo ubitih 85 civilistov, več kot 370 pa je bilo ranjenih.