Zagorelo je v večnadstropni stavbi, v kateri so potekale inštrukcije za študente. Foto: Reuters

Center je bil namreč dograjen na vrhu poslovne stavbe. Vsi mrtvi so mlajši od 20 let, številni pa so bili ujeti, saj je zagorelo blizu stopnišča. Ob tem je bilo najmanj 20 ljudi hudo poškodovanih in so na zdravljenju v bolnišnici v Gujaratu, poroča BBC.

"Študenti so umrli tako zaradi ognja kot skakanja iz stavbe," je dejal tamkajšnji predstavnik gasilcev Dipak Sapthalej.

Policija je tri lastnike kolidža obtožila uboja iz malomarnosti in poskusa uboja iz malomarnosti. Enega od obtoženih, lastnika centra, so aretirali, dva druga naj bi bila na begu.

Kršenje protipožarnih standardov

V objektu so sicer odkrili številne kršitve zakonodaje s področja požarne varnosti. Požar naj bi izbruhnil zaradi kratkega stika v eni od klimatskih naprav v pritličju in se nato razširil do tretjega nadstropja.

Stavba Takshashila Arcade naj bi sicer imela le eno nadstropje, a so nezakonito zgradili še dve. Na vrhu pa so postavili še improvizirano kupolo iz plastične mase, pod katero so študirali študenti.

Načelnik tamkajšnje policije je jezno prebivalstvo pozval, naj ostanejo mirni in naj ne jemljejo zakona v svoje roke. Oblasti so ukazale preiskavo incidenta, poročilo pa se pričakuje v treh dneh.

Medtem javnost kot junaka pozdravlja 22-letnega tamkajšnjega prebivalca Ketana Čodvadijo, ki ga posnetki prikazujejo med reševanjem študentov. Dejal je, da ni mogel rešiti enega dekleta, ki je umrlo, a mu je po njegovih besedah uspelo rešiti najmanj osem ljudi.

Ta požar je zadnji v dolgem nizu smrtonosnih požarov v Indiji. Februarja je v požaru v hotelu v New Delhiju umrlo najmanj 17 ljudi.