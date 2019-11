Pogrebne slovesnosti za Josephom Ngujenom Dinh Luongom. Foto: Reuters

Svojci so več tednov po identifikaciji v Veliki Britaniji čakali na vrnitev trupel v domovino. Danes je letalo s posmrtnimi ostanki 16 ljudi pristalo v vietnamski prestolnici Hanoj, od koder so jih z reševalnimi vozili prepeljali v domače kraje po Vietnamu, kjer so jih pričakali svojci in domačini. Ponekod so že danes izvedli pokope.

Za repatriacijo posmrtnih ostankov so bili svojci primorani plačati visoke zneske, saj sta tako britanska kot vietnamska vlada zavrnili kritje stroškov transporta trupel ljudi, ki so umrli na tragični poti v boljše življenje stran od revščine.

Vietnamske vlada je družinam sicer ponudila možnost posojila. Ob tem jim je svetovala, naj izberejo žaro s pepelom, ki je cenejša od krste s truplom.

Mnogi svojci so zavrnili možnost vladnega posojila, saj bi s tem le povečali svoje dolgove, ki so jih ustvarili, ko so svojcem skušali omogočiti pot v Združeno kraljestvo, poroča BBC. Pot v Evropo vietnamske prebežnike stane med 30.000 in 36.000 evri.

Posmrtne ostanke so v domače vasi prepeljali z reševalnimi vozili. Foto: Reuters

Strošek repatriacije trupla enak letnemu dohodku

Večina družin je tako z velikimi težavami odplačala transport žare s pepelom za 1.774 dolarjev oziroma krste s truplom za 2.858 dolarjev – kar je približno toliko, kot letni dohodek na prebivalca v osrednjem Vietnamu.

Večina izmed 39 preminulih je prihajala iz osrednjega Vietnama – 20 izmed njih iz province Nghe An ter devet iz province Ha Tinh. Letni dohodek na prebivalca po podatkih svetovne banke v Nghe Anu znaša 1.636, v Ha Tinhu pa 2.217 dolarjev.

Strošek repatriacije trupla s krsto je skoraj enak letnemu dohodku na prebivalca v osrednjem delu Vietnama. Foto: Reuters

Vietnamske organizacije zbrale 110.000 dolarjev

Na pomoč pri stroških repatriacije so družinam priskočile mednarodne vietnamske organizacije, ki so za podporo družin skupno zbrale 110.000 dolarjev.

Posmrtne ostanke preostalih 23 žrtev bodo v Vietnam prepeljali predvidoma konec tedna, točnega datuma pa še niso določili.

23. oktobra trupla odkrili v prikolici tovornjaka

Vietnamske državljane so našli mrtve 23. oktobra v hladilni prikolici tovornjaka v Essexu na jugovzhodu Anglije. Tovornjak je v Veliko Britanijo prispel iz Zeebruggeja v Belgiji prek pristanišča Purfleet na Temzi. Prvotno so poročali, da naj bi šlo za kitajske državljane. Nato se je oglasilo več vietnamskih družin, ki so izrazile bojazen, da so med mrtvimi njihovi sorodniki.

V okviru preiskave so aretirali več ljudi, najmanj deset tudi v Vietnamu. Voznik tovornjaka je v ponedeljek priznal krivdo, da je pomagal pri nezakonitih migracijah in sodeloval pri pranju denarja. Obtožnica ga bremeni tudi uboja 31 moških in osmih žensk, ki so jih našli na tovornjaku.