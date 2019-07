Iz Hongkonga znova prihajajo kaotični prizori. Foto: Reuters

V Hongkongu že več kot mesec dni potekajo množični protesti, ki jih je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Sčasoma so protestniki oblikovali tudi druge zahteve, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine.

Množica se je danes podala na protestni pohod po četrti Yuen Long, kjer je protestnike po protestu prejšnji teden napadla skupina okoli stotih zamaskiranih neznancev in ranila 45 ljudi.

Moški so s kovinskimi in lesenimi palicami pretepali protestnike in novinarje na tamkajšnji postaji in vlakih. Kdo so bili pretepači, ni jasno, so se pa pojavili sumi, da bi bili lahko člani kitajske mafije oz. triade.

Foto: Reuters

Številni so bili kritični do počasnega odziva policije, ki je potrebovala več kot eno uro, da je prišla na prizorišče, in ni aretirala nasilnih moških, ki so bili še vedno v bližini postaje. Nekateri policijo celo obtožujejo, da je z napadalci sodelovala, kar policija zanika.

Protestniki vztrajajo

Tudi tokrat je nastal konflikt z možmi postave, saj je policija posredovala s solzivcem. Protestniki blizu naselja Nam Pin Wai so se uprli z dežniki in ščiti, na nekaterih drugih območjih pa so postavili celo barikade, da bi preprečili napredovanje policije, poroča BBC.

Kljub solzivcu številni protestniki vztrajajo, saj so opremljeni tako z vodo in zalogami prve pomoči kot tudi s čeladami in plinskimi maskami. Policija je medtem izdala opozorilo, da se razmere v Yuen Longu poslabšujejo.

Današnji protest je policija sicer prepovedala, kar je nenavadno za Hongkong, kjer so običajno tovrstni shodi dovoljeni. Policija odgovarja, da dovoljenja ni izdala, ker so se bali nasilnih spopadov med protestniki in prebivalci.

Hongkong je nekdanja britanska kolonija, ki je leta 1997 postala administrativno območje Kitajske, a ji je bila v skupni deklaraciji zagotovljena avtonomija vse do leta 2047. Številni prebivalci pa se bojijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih vse bolj ogrožene.