Policija je ostro obračunala s protestniki. Foto: Reuters

"Centralna vlada trdno podpira Carrie Lam pri vodenju vlade v Hongkongu v skladu z zakonom in trdno podpira hongkonško policijo pri izvajanju vladavine prava," je dejal tiskovni predstavnik kitajske vlade za Hongkong in Macao Yang Guang. Ob tem je dodal, da je najpomembnejše, da so oblasti proteste obvladale v skladu z zakonom. Hkrati je krivdo za netenje nemirov pripisal neodgovornim osebam z Zahoda, ki da poskušajo omejevati kitajski razvoj. Takšna prizadevanja bodo spodletela, je še dejal in hongkonško javnost pozval, naj se enotno upre nasilju.

Proteste je označil za "zlobna in kriminalna dejanja, ki so jih zagrešili radikalni elementi" in poudaril, da resno škodujejo vladavini prava, javnemu redu, gospodarstvu in življenju prebivalcev Hongkonga.

Na vprašanje, pod kakšnimi pogoji bi lahko v Hongkongu intervenirala kitajska ljudska armada, je odgovoril, da hongkonška mini ustava, znana kot Osnovni zakon, predvideva, da lahko hongkonške oblasti zaprosijo ljudsko armado za pomoč pri ohranjanju reda in mira.

Yang Guang je izrazil trdno stališče Pekinga, ki podpira voditeljico Hongkonga Carrie Lee. Foto: Reuters

Milijoni na ulicah

Protesti v Hongkongu so potekali že osmi konec tedna zapored, na ulicah velemesta se je zbralo več milijonov ljudi, ki so izrazili svoje nasprotovanje zdaj že zamrznjenemu osnutku zakona, ki bi omogočil, da bi osumljence hujših kaznivih dejanj iz Hongkonga izročili Kitajski. Sčasoma so protestniki oblikovali tudi druge zahteve, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine. Protestirajo tudi proti dosedanjemu nasilju nad protestniki.

Protesti so občasno paralizirali predele finančnega okrožja v mestu ter ustavili delo vladnih uradov in poslovanje, uradniki pa svarijo tudi pred globljim vplivom nemirov na hongkonško gospodarstvo.

Yang je ob tem dejal, da bi morali hongkonška vlada in a družba vpeljati učinkovitejše načine za pomoč mladim glede bivanjskega vprašanja, zaposlitev in drugih vprašanj.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so se kitajske oblasti z današnjo novinarsko konferenco prvič odzvale na proteste.

Hongkong je nekdanja britanska kolonija, ki je leta 1997 postala administrativno območje Kitajske, a ji je bila v skupni deklaraciji zagotovljena avtonomija vse do leta 2047. Številni prebivalci oz. protestniki menijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih ogrožene.