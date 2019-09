Morebitna vojna med regionalnima tekmecema Savdsko Arabijo in Iranom bi uničila globalno ekonomijo, je po poročanju BBC-ja dejal Salman, ki za nedavni napad na rafineriji v Savdski Arabiji ‒ tako kot Zahod ‒ krivi Iran. Ta vse obtožbe zavrača.

Savdski princ Mohamed bin Salman med nedavnim srečanjem z ameriškim zunanjim ministrom Mikom Pompeom. Savdska Arabija in ZDA sta tesni zaveznici v boju proti Iranu. Foto: EPA

Cene nafte bodo poletele v nebo

"Če svet ne bo sprejel odločnih ukrepov, s katerimi bo ustavil Iran, potem bomo videli nadaljnje stopnjevanje napetosti, ki bo ogrozilo interese mednarodne skupnosti. Dobava nafte bo prekinjena, posledično se bodo cene dvignile na nepredstavljivo visoko raven, česar do zdaj še nismo doživeli," je v intervjuju za CBS opozoril Salman.

Kolaps globalne ekonomije

Pojasnil je, da bližnjevzhodna regija predstavlja 30 odstotkov svetovne energetske ponudbe, skoznjo gre 20 odstotkov svetovne trgovine in prispeva štiri odstotke k svetovnemu bruto družbenemu proizvodu. "Predstavljajte si, da bi se vse to ustavilo. To bi pomenilo kolaps ne samo Savdske Arabije ali bližnjevzhodnih držav, ampak tudi globalne ekonomije," je posvaril Salman.

Stopnjevanje napetosti med Savdsko Arabijo, ZDA in Iranom

Iranski predsednik Hasan Rohani je na zasedanju Generalne skupščine v New Yorku ZDA pozval, naj najprej ukinejo sankcije, potem se bodo lahko začela pogajanja za umiritev napetosti. Foto: EPA

Odnosi med Savdsko Arabijo in Iranom so se še zaostrili po napadih na savdski rafineriji Abqaid in Aramco 14. septembra letos. Odgovornost za napad so prevzeli uporniški proiranski Hutiji v Jemnu, a Savdijci skupaj z najtesnejšimi zavezniki Američani za napad krivijo Iran, ki zavrača vse obtožbe. Tudi odnosi med ZDA in Iranom so se v zadnjem letu zaostrili, predsednik ZDA Donald Trump pa je že večkrat opozoril, da ima Washington glede Irana na voljo "več opcij", vključno z "ultimativno", navaja BBC.

Prevzel odgovornost, a zanikal, da bi naročil umor Hašokdžija

Salman je poleg odnosov z Iranom v intervjuju prevzel ‒ kot dejanski vodja države ‒ tudi določeno odgovornost za smrt novinarja Džamala Hašokdžija oktobra 2018, a je zanikal, da bi umor osebno naročil, kar ga sumijo številni na Zahodu. Hašokdži je bil namreč kritičen do oblasti v Riadu, ki so po umoru začele proces proti enajstim moškim, osumljenim zverinskega umora novinarja na savdskem konzulatu v Carigradu.