Napetosti v Perzijskem zalivu se stopnjujejo. Foto: Reuters

"Naš cilj je zgraditi širšo mednarodno podporo, da se ohrani svoboda plovbe v regiji," je zapisal britanski zunanji minister. London je do zdaj zavračal pridružitev ameriški koaliciji.

Združeno kraljestvo je nekaj dni po iranskem zasegu britanskega tankerja tudi samo pozvalo k oblikovanju pomorske zaščitne misije pod vodstvom Evrope, vendar brez udeležbe ZDA.

Raab je danes zagotovil, da se stališče Londona do Teherana ni spremenilo: "Še vedno ostajamo zavezani sodelovanju z Iranom in našimi mednarodnimi partnerji, da se zmanjšajo napetosti in ohrani jedrski sporazum".

Zarif : Zaveznice ZDA se sramujejo koalicije

Prav danes je iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif dejal, da so ZDA same v svetu in niso sposobne vzpostaviti koalicije za spremstvo tankerjev v Perzijskem zalivu, ker se njihove zaveznice preveč sramujejo koalicije z njimi. Dodal je, da ameriške sankcije proti njemu pomenijo neuspeh pri prizadevanjih za pogajanja.

Evropska unija je julija sporočila, da se kot celota ne bo pridružila ameriški pobudi, in navedla, da se morajo države članice same odločiti o sodelovanju.

Nemčija za vzpostavitev opazovalne misije

Nemčija je konec julija zavrnila sodelovanje v ameriški koaliciji, danes pa je vlada sporočila, da si prizadevajo za vzpostavitev opazovalne misije EU-ja za zaščito ladij v Perzijskem zalivu. Po prepričanju nemškega zunanjega ministra Heika Maasa bo trajalo nekaj časa, da bodo o tem prepričali preostale evropske partnerje.

Irak zanika lastništvo zaseženega tankerja

Iran je zasegel tri tankerje. V nedeljo so sporočili, da so zasegli tuj tanker, ki naj bi tihotapil 700.000 litrov nafte za nekatere arabske države. Naknadno so sporočili, da naj bi šlo za iraški tanker, a so v Bagdadu danes to zanikali in dodali, da spoštujejo vse mednarodnopravne norme pri izvozu surove nafte in drugih naftnih proizvodov.

Napetosti med Iranom in Zahodom se stopnjujejo že več mesecev. Uvod je bil enostranski izstop ZDA iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem sporazumu iz leta 2015 in ponovna uvedba ameriških sankcij proti tej državi.