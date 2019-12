Ne Ganc ne Netanjahu nista oblikovala večine v parlamentu. Foto: EPA

Vladne koalicije poleg njiju ni uspelo oblikovati niti nobenemu od drugih poslank in poslancev.

Parlament je po izteku roka v zgodnjih jutranjih urah dokončno potrdil svojo razpustitev in 2. marec kot datum novih volitev. To bodo po tistih aprila in septembra letos že tretje volitve v letu dni.

Na septembrskih volitvah je Gančeva Modra-bela zveza v 120-članskem knesetu osvojila 33 sedežev, Netanjahujev Likud pa 32. Ker nobeni stranki ni uspelo dobiti večine 61 sedežev, ju je predsednik države Reuven Rivlin pozval k oblikovanju vlade narodne enotnosti.

A pogovori o tem so propadli zaradi več razhajanj. Stranki se, denimo, nista mogli dogovoriti, kdo naj bi prvi sedel za krmilo vlade, Netanjahu je vztrajal, da v vladi sodelujejo tudi z njim povezane ultraortodoksne stranke, Ganc pa ni želel v koalicijo z Likudom, dokler je njegov vodja Netanjahu, obtožen korupcije.

Netanjahu je bil prejšnji mesec uradno obtožen podkupovanja, poneverb in zlorabe zaupanja. Izraelski premier vse obtožbe zavrača in jih označuje za poskus državnega udara. Za zdaj še ni sporočil, ali bo parlament zaprosil za podelitev imunitete pred pregonom, glede na pričakovanja pa naj bi to storil.

Tako Netanjahu kot Ganc sta sicer še v torek poudarjala, da sta pripravljena na oblikovanje vlade narodne enotnosti, s čimer bi se izognili še enim volitvam.

Ganc je povedal, da si njegova stranka "prizadeva za način oblikovanja vlade, pri katerem se jim ne bi bilo treba odpovedati temeljnim načelom, zaradi katerih so vstopili v politiko". Po Netanjahujevih besedah pa je bil čas, da se z Gancem "usedeta in resno pogovorita o oblikovanju široke vlade narodne enotnosti".

A v sredo so nato poslanci obeh strank še pred iztekom roka za oblikovanje vlade vložili predlog zakona za razpustitev parlamenta in razpis volitev 2. marca.

Za zdaj še ni jasno, ali bodo nove volitve sploh prinesle izhod iz slepe ulice. Glede na v torek objavljeno anketo izraelske televizije Channel 13 News bi Modro-bela zveza osvojila 37 sedežev, Likud pa 33.

Netanjahuja sicer čaka tudi izziv znotraj lastne stranke, ki 26. decembra načrtuje primarne volitve vodstva.