Judovsko naselje Kiryat Arba v Hebronu. Foto: Reuters

Novi izraelski obrambni minister Naftali Bennett je uradnikom ukazal, naj začnejo načrtovati novo izraelsko naselbino v srcu močno razklanega mesta Hebron na okupiranem Zahodnem bregu, poroča Al Džazira.

Gradnja bo potekala v starem delu mesta na območju tržnice na ulici Šuhada, ki vodi do svetega kraja, kjer naj bi bil pokopan biblični Abraham. Izraelska vojska je cesto zaprla leta 1994, zaradi česar so se zaprle številne trgovine. Palestincem, ki že več let pozivajo k odprtju ceste, pa je Izrael celo prepovedal dostop do nje.

Izraelske sile v soboto ubile najstnika

Mesto Hebron je sveto tako za muslimane kot Jude in pogosto prizorišče nasilja med sprtima stranema. Ravno v soboto so izraelske sile jugozahodno od Hebrona ubile najstnika iz Palestine, ki naj bi bil eden izmed treh napadalcev, ki naj bi v vojaško vozilo metali zažigalne steklenice. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prebivalcem izraelskih naselbin na Zahodnem bregu obljubil okoli 11,5 milijona ameriških dolarjev za izboljšanje varnosti.

Nelegalne izraelske naselbine na Zahodnem bregu so kršitev mednarodnega prava in jim Palestinci odločno nasprotujejo. Na protestih, ki trajajo že več kot leto dni in pol, so protestniki nasprotovali tudi nedavni odločitvi ZDA, da judovske naselbine "niso neskladne z mednarodnim pravom".

Izraelski vojak je aretiral dečka na protiizraelskih protestih. Foto: Reuters

Izrael želi podvojiti število Judov v Hebronu

Hebron je največje mesto na Zahodnem bregu in je od leta 1997 razdeljen na dva dela: okoli 200.000 Palestincev živi v predelu H1, ki je pod nadzorom palestinskih oblasti, v delu H2 pa živi 33.000 Palestincev in okoli 800 Izraelcev, ki živijo pod izraelsko civilno zakonodajo. Palestinci v predelu H2 živijo pod nadzorom izraelske vojske, pri čemer imajo močno omejeno pravico do prostega gibanja, uvedeno policijsko uro, na območju pa so številne nadzorne postaje.

Izrael želi v Hebronu podvojiti število Judov. Foto: Reuters

Izrael želi z novim nezakonitim gradbenim projektom podvojiti število Judov v predelu H2. Pričakovanja Nove desne stranke so se pred pričakovanimi tretjimi predčasnimi volitvami od aprila še povečala, zato na volitvah upajo tudi na glasove prebivalcev naselbin. Izrael je po splošnih volitvah aprila in septembra še naprej v političnem krču. Če poslanci rešitve za oblikovanje koalicije ne bodo našli do 11. decembra, bodo sledile še ene volitve.

Izrael je zavzel Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem v vojni leta 1967 in kmalu začel z nedovoljenim poseljevanjem. Danes na okupiranem območju živi že 700.000 Izraelcev in trije milijoni Palestincev.