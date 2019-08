Izraelska policija je razgnala palestinske vernike z gumijastimi naboji, solzivcem in šok granatami. Foto: Reuters

Do spopadov je prišlo na kraju, ki velja za svetega tako za Jude kot muslimane, oboji pa danes obeležujejo pomemben verski praznik. Muslimanski verniki so se ob začetku svojega praznika Eid Al-Adha, poimenovanega tudi kurban bajram, zbrali pri molitvi v mošeji Al Aksa, ki stoji na Tempeljskem griču v Vzhodnem Jeruzalemu, ki je pod izraelsko okupacijo od leta 1967.

Praznovanje tega drugega najpomembnejšega praznika za muslimane letos sovpada z judovskim postnim dnem Tiša beav, ko se spominjajo uničenja prvega in drugega jeruzalemskega templja in izgnanstva Judov iz Izraela. Ob tej priložnosti Tempeljski grič obiščejo tudi številni nacionalistični judovski verniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska policija je odredila zaprtje Tempeljskega griča za Jude in turiste. Potem ko so se protesti palestinskih vernikov pri mošeji Al Aksa začeli stopnjevati, je policija zoper njih uporabila t. i. šok granate, naboje, prevlečene z gumo in solzivec.

Po navedbah palestinskega Rdečega križa so v bolnišnico prepeljali 14 ranjenih.

Kot poroča Al Jazeera, izraelska skrajna desnica terja še večji dostop do tega območja in pravico moliti tam, kar povzroča dodatne napetosti. Zaradi občutljivosti območja po dogovoru med Izraelom in muslimanskimi pristojnimi oblastmi Judje ne smejo militi na Tempeljskem griču.

Višja predstavnica Palestinske osvobodilne organizacije Hanan Ašravi je Izrael obtožila spodbujanja verskih in političnih napetosti. Vdor izraelske policije na Tempeljski grič je označila za "agresivno in nepremišljeno dejanje".

Gaza: Izraelska vojska ubila Palestinca

Z območja Gaze pa poročajo o incidentu, v katerem je bil ubit Palestinec. Kot je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi, so izraelski vojaki ob meji z Gazo danes ustrelili 26-letnega Palestinca. Ta je streljal na vojake, ki so odgovorili z orožjem in ga ubili.

To je že drugi incident s smrtnim izidom na mejnem območju z Gazo v dveh dneh, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V soboto so bili v podobnem incidentu ubiti štirje Palestinci. Izrael odgovornost za to pripisuje palestinskemu gibanju Hamas, ki upravlja z Gazo.

To majhno palestinsko območje ob Sredozemskem morju, na katerem živi več kot dva milijona ljudi, je Izrael okupiral leta 1967, tudi po umiku izraelskih naseljencev leta 2005 pa je pod izraelsko okupacijo, saj Izrael nadzira meje Gaze, njen zračni prostor in ozemeljske vode, ob tem pa že od leta 2007 izvaja strogo blokado območja.