Netanjahu je za imuniteto moral zaprositi do 1. januarja, sicer bi obtožnico prejelo sodišče in sprožilo sodni postopek. Foto: EPA

Za imuniteto je Netanjahu v sredo zaprosil v televizijskem nagovoru, le nekaj ur pred iztekom roka za vložitev prošnje.

Obtožbe proti njemu je Netanjahu označil za politično motivirane, imuniteta pa mu po njegovih besedah pripada po zakonu.

"V demokraciji samo ljudje odločajo, kdo jih bo vodil," je dejal izraelski premier z najdaljšim stažem, ki je obtožnico primerjal s poskusom državnega udara.

Generalni tožilec je novembra lani Netanjahuja v treh ločenih primerih uradno obtožil korupcije, poneverb in zlorabe zaupanja, kar je bilo prvič v zgodovini Izraela, da je korupcije obtožen predsednik vlade na položaju.

Netanjahujevo zahtevo za imuniteto mora podpreti večina v 120-članskem knesetu, kjer pa je glasovanje pred volitvami v začetku marca malo verjetno.

V skladu z izraelsko zakonodajo lahko član kneseta za imuniteto zaprosi zaradi več razlogov, med katerimi lahko navede, da tožilstvo ne deluje z dobrimi nameni.

Domnevno kupovanje pozitivnega poročanja

Obtožbe proti Netanjahuju se nanašajo na tri različne primere korupcije. Zaradi poneverb in zlorabe zaupanja je obtožen v primerih "1000" in "2000", zaradi podkupovanja, poneverb in zlorabe zaupanja pa v primeru "4000".

Primer "4000" je tudi najbolj resen, saj je obtožen tudi podkupovanja. Naročil naj bi namreč odločitve v prid največjega telekomunikacijskega podjetja v državi Bezek v zameno za pozitivno poročanje o njem na novičarskem portalu Walla, ki je v lasti večinskega delničarja podjetja Šavla Eloviča.

V primeru "1000" ga sumijo, da je njegova družina od milijarderjev prejemal luksuzna darila v zameno za osebne in finančne usluge. Skupaj s soprogo Saro naj bi od izraelskega filmskega producenta Arnona Milchana in avstralskega poslovneža Jamesa Packerja dobila cigare, nakit in druga draga darila v vrednosti milijon šeklov (okoli 230.000 evrov). V zameno naj bi Netanjahu podprl zakon, s katerim je bil Milchan deležen davčnih olajšav. Uredil mu je tudi vizum za ZDA.

V primeru "2000" je obtožen, da si je z dogovorom z založnikom Arnonom Mozesom do vlade kritičnega časnika Jediot Ahronot skušal zagotoviti naklonjeno pisanje v zameno za sprejem zakonodaje, s katero so oslabili glavnega tekmeca časnika, brezplačnik Hajom, ki je znan kot Netanjahujevo trobilo.

Netanjahujev tekmec Ganc je premierjevo prošnjo označil za spodkopavanje načela enakosti pred zakonom. Foto: Reuters

Tretjič v letu dni na volitve

V Izraelu bodo marca potekale že tretje volitve v manj kot letu dni, potem ko tudi po septembrskih volitvah niso uspeli oblikovati vlade.

Na septembrskih volitvah je Modra-bela zveza Benija Ganca v 120-članskem knesetu osvojila 33 sedežev, Netanjahujev Likud pa 32. Ker nobeni stranki ni uspelo dobiti večine 61 sedežev, ju je predsednik države Reuven Rivlin pozval k oblikovanju vlade narodne enotnosti.

A pogovori o tem so propadli zaradi več razhajanj. Stranki se, denimo, nista mogli dogovoriti, kdo naj bi prvi sedel za krmilo vlade, Netanjahu je vztrajal, da v vladi sodelujejo tudi z njim povezane ultraortodoksne stranke, Ganc pa ni želel v koalicijo z Likudom, dokler je njegov vodja Netanjahu, obtožen korupcije.