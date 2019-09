Iranski predsednik Hasan Rohani meni, da bi morala Savdska Arabija končati vojno iz zavezniško kolaicijo v Jemnu. Foto: Reuters

Izjavo iranskega predsednika je prenašala državna televizija, predsednik Hasan Rohani pa ob tem ni neposredno omenil ZDA in Savdske Arbije.

Slednji sta namreč za sobotni napad na rafinerije Hurais na vzhodu države in Abkaika, ki je največje črpališče nafte na svetu, obsodili ravno Iran, pa čeprav so odgovornost za napad prevzeli hutijski uporniki iz Jemna, ki pa jih Iran podpira.

Rohani je izpostavil, da je za nemire v regiji odgovorna Savdska Arabija, ki vodi v Jemnu vodi koalicijo sil, poroča AP.

Francija poslala svoje strokovnjake

Savdske oblasti so že sprožile preiskavo in pozvale mednarodne strokovnjake, da se jim pri tem pridružijo.

Na dogodke se je odzvala tudi Francija, ki bo v Savdsko Arabijo poslal svoje strokovnjake. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napada na rafinerijo ostro obsodil, kronskemu princu Mohamadu bin Salmanu pa zagotovil, da je Francija zavezana k stabilnosti na Bližnjem vzhodu.

Proizvodnja nafte 'pod nadzorom'

Z iranskega obrambnega ministrstva so znova zanikali vpletenost v napad na rafineriji, zaradi katerih je imela Savdska Arabija prepolovljeno črpanja nafte, kar je dvignilo cene črnega zlata in zdramilo borzna trgovanja. V ponedeljek so cene nafte poskočile za skoraj petino svoje vrednosti, v torek so krepko izgubile, danes pa so se normalizirale, a so še vedno višje kot pred napadi.

Savdski minister za energetiko, princ Abdel Aziz bin Salman, je napovedal, da bo proizvodnja nafte normalizirana do konca septembra. "V zadnjih dveh dneh smo obnovili polovico izgubljene proizvodnje," je dejal in dodal, da bodo črpanje v celoti znova vzpostavili do konca meseca.

Savdska Arabija je pred napadi proizvedla 9,9 milijona sodov dnevno, od tega pa je sedem milijonov sodov izvozila - večinoma v azijske države. Po dogodku je proizvodnja upadla na 5,7 milijona sodov dnevno, kar predstavlja okoli šest odstotkov vse svetovne proizvodnje.

Riad se bo pridružil pomorski koaliciji v Perzijskem zalivu

Savdska Arabija se bo ravno zaradi nedavnega dogodka pridružila mednarodni pomorski koaliciji pod vodstvom ZDA v Perzijskem zalivu, katere cilj je zagotavljati ladjam svobodno plovbo in neovirano mednarodno trgovino. Območje delovanje so Perzijski zaliv, Hormuška ožina, Omanski zaliv in ožina Bab-el-Mandeb.

ZDA iščejo zaveznike za koalicijo potem, ko je Iran v Perzijskem zalivu zasegel dva tuja naftna tankerja kot odziv na britanski zaseg iranskega tankerja na območju Gibraltarja.