Savdijka na letališču v Dammamu. Foto: Reuters

V ponedeljek je nekaj sto žensk brez spremstva z vzhoda države vstopilo v sosednji Bahrajn, poročanje savdskih medijev povzemata Reuters in emiratski časopis The National.

Savdska Arabija je na začetku avgusta objavila več kraljevih odlokov, ki predvidevajo več pravic za savdske ženske, ki lahko po novem pridobijo potni list, registrirajo rojstvo otroka, poroko ali ločitev, pridobijo družinske dokumente ter se celo prijavijo kot uradne skrbnice mladoletnih otrok.

Savdijke so lani začele voziti avtomobile. Foto: Reuters

Mlajši od 21 let morajo za potovanje v tujino še vedno pridobiti dovoljenje staršev, po novem je to lahko tudi mati; vendar to pravilo ne velja več za študente v tujini.

"Pisarne za izdajo potnih listov in civilne zadeve so v vseh pokrajinah kraljevine začele izvajati spremembe, predvidene v kraljevi odredbi," savdska tiskovna agencija SPA navaja sporočilo notranjega ministrstva, da so kraljevi odloki tudi začeli veljati.

Gre za del obsežne družbene reforme prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ki je lani ženskam podelila nekaj več pravic: vožnjo avtomobila, študij na univerzi, kirurške posege in zaposlitev brez moškega soglasja.

Zaposlena skoraj četrtina Savdijk

Ameriški Quartz navaja, da v Savdski Arabiji dela skoraj četrtina žensk (23 odstotkov), kar je precej več kot leta 2010, ko je delalo 18 odstotkov vseh žensk.

Ženske v Savdski Arabiji seveda še zdaleč niso enakopravne moškim, saj kraljevi odloki le mehčajo sistem skrbništva, v skladu s katerim pravne in zasebne odločitve žensk sprejemajo njihovi moški sorodniki – možje, očetje, bratje, strici in sinovi.

Neopredeljena vloga moških

Nova zakonodaja prav tako ne pojasnjuje vloge moških v procesu uveljavljanja novih pravic žensk. Časopis Al Araby (The New Arab) s sedežem v Londonu svari pred morebitno luknjo v zakonodaji, prek katere bi moški skrbniki nove pravice ženskam enostavno odrekli.

Raziskovalka Sophia Akram opozarja, da se bodo po letih nadvlade konservativni moški le stežka privadili na nov sistem. Opozarja, da ni jasno, kakšni pravni mehanizmi bodo zagotavljali izvrševanje zakonodaje.

"Moški skrbniki lahko še vedno ignorirajo zakonodajo in ženskam sorodnicam enostavno prepovejo potovati. Ženske se lahko seveda uprejo in odpotujejo, kar pa jim bo prineslo dodatno težavo, saj se lahko moški skrbniki pritožijo zaradi zakonske neposlušnosti," je Sophia Akram zapisala v kolumni za The New Arab.