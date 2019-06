Do preklica napada na iranske tarče naj bi prišlo tik pred njihovim začetkom. Foto: Reuters

Operacija naj bi se že začela in naj bi bila v začetni fazi. Ladje so bile na svojih položajih, letala pa že v zraku, a raket na iranske tarče še niso izstrelila, ko je prišel ukaz o prekinitvi akcije, je višji uslužbenec v Trumpovi administraciji dejal za New York Times.

Časopis se sicer sklicuje na več višjih vladnih uslužbencev, ki so bili del razprav o napadu ali so bili o njih obveščeni.

Kot poročanje New York Timesa povzema CNN, je Trump sprva odobril napad na peščico iranskih tarč, kot so radarji in raketni sistemi, pri čemer niso jasni razlogi za preklic akcije. Si je Trump preprosto premislil ali pa gre za strateške oziroma logistične pomisleke? Prav tako ni jasno, ali do ameriških napadov še lahko pride.

Ameriški napadi so bili predvideni za petek zgodaj zjutraj, tik pred zoro, s čimer naj bi zmanjšali nevarnost za civiliste in iransko vojsko, poroča New York Times.

Glede ukrepov po iranski sestrelitvi brezpilotnega letala so v administraciji zelo različna stališča. Trump je želel zmanjšati napetosti in je kljub iranskemu priznanju sestrelitve dejal, da sumi, da jo je izvedel neki posameznik, ki je "naredil veliko napako".

Medtem so njegov svetovalec za državno varnost John Bolton, zunanji minister Mike Pompeo in direktorica obveščevalne agencije Cia Gina Haspel predlagali vojaški napad. Obenem pa so predstavniki obrambnega ministrstva opozarjali, da bi napad lahko pripeljal do stopnjevanja, ki bi ogrozilo ameriške sile v regiji.

Odnosi med Iranom in ZDA so se dodatno poslabšali pred letom dni, ko je ameriška vlada prekršila mednarodni jedrski sporazum z Iranom in zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta ZN-a ter uvedla ostre sankcije za Iran. Ta zdaj napoveduje, da bo tudi sam kršil določbe sporazuma.