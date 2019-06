Ameriški veleposlanik v Izraelu David Friedman je velik zagovornik nezakonitih izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju, ki je pod izraelsko vojaško okupacijo od leta 1967. Foto: Reuters

Friedman v intervjuju za časnik New York Times ni izključil izraelske pripojitve zasedenega ozemlja, ki je pod izraelskim vojaškim nadzorom od leta 1967. Pripojitev judovskih naselbin na Zahodnem bregu, ki so nezakonite po mednarodnem pravu, po definiciji Mednarodnega kazenskega sodišča pa so vojni zločin, je pred aprilskimi volitvami napovedal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Friedman, sicer podpornik nezakonitih judovskih naselbin na palestinskem ozemlju, za časnik ni želel povedati, kako bi se Washington odzval na izraelsko pripojitev, je pa glede pripojitve palestinskega ozemlja dejal: "V bistvu nimamo stališča, dokler ne bomo razumeli, koliko in pod kakšnimi pogoji, zakaj je to smiselno, zakaj je dobro za Izrael, zakaj je dobro za regijo in zakaj ne ustvarja več težav, kot jih rešuje," poroča Guardian.

Friedman je še dejal, da pod določenimi pogoji "Izrael ima pravico zadržati del, najverjetneje pa ne celotnega Zahodnega brega". Ni jasno, katere dele Zahodnega brega je Friedman mislil. Ravmno tako ni znani, ali bi bila izraelska pripojitev tega ozemlja del mirovnega dogovora, ki bi vključeval zamenjavo ozemlja, ne pa enostranska poteza Izraela.

Glavni palestinski pogajalec Saeb Erekat je v odzivu na Friedmanove izjave dejal: "Njihova vizija je pripojitev okupiranega ozemlja, vojni zločin po mednarodnem pravu". Dejal je še, da bi takšna ameriška politika pomenila "ameriško sokrivdo v izraelskih kolonialnih načrtih".

Al Džazira poroča, da je palestinska stranka Fatah, ki vlada na delih Zahodnega brega, sporočila, da ne vedo, ali veleposlanik Friedman predstavlja stališča ameriške vlade ali izraelskih naseljencev.

Medtem je palestinsko ministrstvo za zunanje zadeve in izseljence sporočilo, da razmišljajo o vložitvi pritožbe zoper Friedmana na Mednarodnem kazenskem sodišču zaradi njegovih izjav.

Izraelski podpornik bo predlagal "rešitev"

ZDA, najpomembnejši zaveznik Izraela, pripravlja predlog t. i. mirovnega načrta med Izraelom in Palestinci, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump označil za "dogovor stoletja". Podrobnosti predloga niso znane, Trumpov zet in svetovalec Jared Kushner pa je v intervjuju prejšnji teden sporočil, da si Palestinci še ne znajo sami vladati.

Izrael od zasedbe palestinskega ozemlja tam gradi nezakonite naselbine oziroma mesta, v katerih živi že več kot 600.000 naseljencev. Foto: Reuters

Palestinske samoupravne oblasti, ki nadzirajo del Zahodnega brega, ne pa tudi Gaze in Vzhodnega Jeruzalema, zavračajo posredovanje ZDA, odkar je Washington konec leta 2017 celoten Jeruzalem, vključno z zasedenim starim delom mesta, v nasprotju z mednarodnim pravom priznal za glavno mesto Izraela.

ZDA so pod predsednikom Barackom Obamo Izraelu dodelile največjo vojaško pomoč, in sicer v vrednosti 38 milijard dolarjev v 10 letih, Trumpova administracija pa gre v podpori Izraela korak dlje. Tako so poleg Jeruzalema ZDA marca letos izraelsko suverenost priznale tudi nad zasedenim sirskim ozemljem, Golansko planoto, ki jo je Izrael prav tako vojaško zasedel v vojni leta 1967, pozneje pa si jo je tudi nezakonito pripojil.

Ravno razvoj dogodkov, povezanih z Golansko planoto, po mnenju Netanjahuja kaže, da je možno pripojiti tudi naselbine na Zahodnem bregu. Za to bo potreben "postopen proces", je dejal Netanjahu, ki je dodal, da bi to "raje storil z ameriškim priznanjem". Kot je še dejal izraelski premier, se z ZDA o tem pogovarjajo zadnjega pol leta. Bela hiša je nato takšne pogovore zanikala.