Foto: Reuters

ZDA so že konec septembra napovedale napotitev 200 vojakov v Savdsko Arabijo, kar je bila prva tovrstna napotitev od leta 2003.

Minister Esper je odobril tudi napotitev dveh baterij raket patriot in sistema protiletalske obrambe THAAD. Poleg teh sistemov protiraketne in zračne obrambe bodo poslali še nekaj eskadrilj lovcev.

Dodali so, da so savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana dopoldne že seznanili z dodatno napotitvijo vojakov in opreme, katere namen je "zagotoviti in izboljšati obrambo Savdske Arabije".

Esper je pozneje novinarjem povedal, da pomeni napotitev odgovor na grožnje v regiji in da se je zanjo odločil po pogovoru s Salmanom o "ukrepih za zaščito pred nadaljnjimi napadi Irana". Dodal je, da je Salman prosil za dodatno podporo.

Savdska Arabija je sicer močno vpletena v vojno v Jemnu, kjer skupaj s koalicijo pod njenim vodstvom izvaja zračne napade na hutijevske upornike, v napadih pa umirajo številni civilisti.

Z dodatnimi ameriškimi enotami naj bi izboljšali obrambo Savdske Arabije pred napadi, kot je bil tisti 14. septembra z brezpilotnimi letali na naftna objekta, za katerega so odgovornost prevzeli hutijski uporniki iz Jemna kot povračilni ukrep za večletno bombardiranje od Savdske Arabije in njene koalicije. ZDA in Savdska Arabija za napad krivita Iran, ki pa vpletenost zanika.

Ameriško obrambno ministrstvo je odločitev oznanilo na dan, ko je iranski tanker v Rdečem morju sporočil, da je bil blizu savdskega pristanišča Džeda tarča domnevnega raketnega napada, zaradi česar je na tankerju odjeknila eksplozija, del nafte pa je odtekel v morje.

ZDA so od maja na Bližnjem vzhodu povečale število vojakov za približno 14.000, je še sporočilo ministrstvo.

ZDA so v zadnjih dneh tarča kritik zaradi umika svojih enot s severovzhoda Sirije oziroma območja pod nadzorom sirskih Kurdov, s čimer je Washington omogočil turško vojaško operacijo v tem delu sosednje države.

Kot poroča ameriška televizija CNBC, je Trump svojo odločitev branil, češ da želi zmanjšati ameriško vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu. "Želimo pripeljati naše vojake domov. Gre za neskončne vojne," je v ponedeljek dejal Trump.