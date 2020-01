ZDA so Irak napadle leta 2003, danes pa imajo v državi okoli 5.200 vojakov. Foto: EPA

Ministrstvo je objavilo izjavo, v kateri na začetku sporoča, da so ZDA "pozitivna sila na Bližnjem vzhodu". Namen prisotnosti ameriške vojske v Iraku naj bi bil boj proti Islamski državi (IS) ter zaščita Američanov, Iračanov in koalicijskih partnerjev. Ameriška prisotnost v Iraku naj bi bila ključna za poraz IS-ja, dodaja ameriško ministrstvo.

Na koncu sporočila, v katerem ZDA zavračajo iraški poziv k umiku njihovih enot, je tiskovna predstavnica ministrstva zapisala: "Želimo biti prijatelj in partner suverenega, bogatega in stabilnega Iraka". ZDA imajo v Iraku okoli 5.200 vojakov.

Iraški parlament je v nedeljo sprejel resolucijo s pozivom k umiku ameriških in drugih tujih enot iz Iraka, potem ko je Irak postal bojišče med ZDA in Iranom. ZDA so 3. januarja v Bagdadu ubile iranskega generala Kasema Solejmanija, Iran pa je v povračilnih napadih z raketami ciljal oporišči v Iraku, kjer so ameriške sile.

Premier Mahdi je dejal, da so ameriške sile, ki so ubile Solejmanija, v Irak vstopile oziroma uporabile njegov zračni prostor brez dovoljenja Bagdada.

Pompeo: Ostajamo v Iraku

Mahdi in ameriški zunanji minister Mike Pompeo sta govorila po telefonu v četrtek ponoči, ko mu je iraški premier dejal, da je to, kar počnejo, kršitev iraške suverenosti in varnostnega dogovora med državama.

Pompeo mu je odgovoril, da bo ameriška vojska ostala v Iraku in še naprej urila iraške enote ter se borila proti Islamski državi. Lahko pa se pogovarjajo o tem, kakšna bo prihodnja struktura ameriške prisotnosti.

Pompeov pomočnik David Schenker je izjavil, da ZDA ponujajo zmogljivosti, ki jih ne more noben drug zaveznik. "Če nas ne bi bilo v Iraku, potem si težko zamislim, da bi bila v Iraku koalicija," je dejal novinarjem med obiskom v Dubaju in spomnil, da so ZDA z zavezniki dale iraški vojski v zadnjih štirih letih 5,4 milijarde dolarjev pomoči.

IS: Solejmanijeva smrt je dejanje Boga

Islamska država je medtem v svojem spletnem mediju al Naba sporočila, da je smrt poveljnika elitnih enot Iranske revolucionarne garde razveselila srca vernikov.

IS je sporočil, da je Solejmanijeva smrt dejanje Boga, ki koristi džihadistom. V izjavi skupina sicer ni omenila ZDA, ki so izvedle atentat.

V petek so po Iraku potekali protesti, na katerih je tisoče Iračanov zahtevalo umik tako ZDA kot tudi Irana.