Zeman (desno) je stopil Babišu v bran. Foto: AP

Češko državno tožilstvo je na začetku septembra po štirih letih ustavilo preiskavo proti Babišu, vendar pa ima vrhovno državno tožilstvo še tri mesece časa, da to odločitev spremeni in preiskavo obnovi. Preiskava proti Babišu je potekala zaradi domnevne zlorabe dveh milijonov evrov evropskih subvencij pred desetletjem, v obdobju pred njegovim vstopom v politiko.

V t. i. aferi Štorkljino gnezdo gre za poneverbe v zvezi s subvencijami Evropske unije pri gradnji luksuznega hotelskega naselja na Češkem, v katere naj bi bilo vpleteno njegovo podjetje Agrofert.

Avgusta letos je množica v Pragi zahtevala odstop tako predsednika kot premierja. Foto: AP

Zaradi svojega podjetništva naj bi bil kot premier tudi v konfliktu interesov. Poleg tega naj bi Bruselj zahteval vračilo vseh subvencij iz evropskih strukturnih skladov, ki jih je njegovo podjetje Agrofert prejelo od leta 2017.

Babiš vse očitke zavrača

Multimilijarder in ustanovitelj populistične stranke ANO, proti kateremu so junija potekali najbolj množični protesti po padcu komunizma na Češkem, vse obtožbe zavrača. Na njegovo stran se je v četrtek zvečer v pogovoru za češko televizijo jasno postavil tudi Zeman.

Opozicija povzdignila glas

To je močno razburilo opozicijo. Vodja konservativne Demokratske državljanske stranke (ODS) Petr Fiala je dejal, da so Zemanove napovedi "hud udarec za vse, ki verjamejo v načela pravičnosti in enakosti pred zakonom". Vodja liberalno konservativne stranke TOP 09 Jirži Pospisil je Zemana obtožil zlorabe pooblastil, predsednik krščanskodemokratske Ljudske stranke (KDU-ČSL) Marek Vyborny pa je dejal, da politiki ne bi smeli izvajati pritiska na pravosodje.

Zemanov tiskovni predstavnik je nato izjavil, da predsednikova napoved nikakor ne bi smela vplivati na odločitev vrhovnega državnega tožilstva.