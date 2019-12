Corbyn je vodenje laburistov prevzel leta 2015, stranko pa je premaknil v levo, zaradi česar se je močno povečalo število članov. Foto: EPA

Laburisti so osvojili 203 sedeže, kar pomeni, da so jih izgubili 59, medtem ko so konservativci osvojili 365 od 650 sedežev v parlamentu.

"Želel sem združiti državo, ki jo ljubim, ampak mi je žal, da smo izgubili, in prevzemam odgovornost za to," je v tedniku Sunday Mirror zapisal Corbyn, ki je v petek napovedal, da bo v januarju odstopil z vrha stranke.

V tedniku Observer pa je Corbyn zapisal, da je imela stranka težavo pri zagotavljanju podpore tudi zaradi polarizacije države glede brexita. Med privrženci laburistov so namreč tako zagovorniki kot nasprotniki brexita. Kljub temu ostaja Corbyn prepričan v politični program stranke in verjame, da bo manifest nekoč "zgodovinsko pomemben".

Odgovornost za slabe rezultate je prevzel tudi glavni oblikovalec strankine finančne politike John McDonnell. Med razlogi za poraz je za BBC navedel tudi "demonizacijo" Corbyna v medijih.

Tako Corbyn kot McDonnel sta napovedala odstop v januarju. V ozadju se je medtem že začela tekma za njuna položaja.

Na predčasnih volitvah v četrtek so konservativci Borisa Johnsona osvojili absolutno večino. Premier naj tako ne bi imel večjih težav z izvedbo brexita, saj ima v parlamentu 80 glasov večine. Kot je napovedal, bodo poslanci in poslanke še pred 25. decembrom glasovali o izstopnem dogovoru, ki ga je izpogajal z Brusljem.

Na tretjem mestu med strankami je Škotska nacionalna stranka SNP s 48 sedeži. Liberalni demokrati bodo imeli 11 sedežev, druge, manjše stranke pa 23.